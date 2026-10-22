Ngọc Trinh công khai 'đám cưới' với chàng trai kém 8 tuổi

Ngọc Trinh là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của showbiz Việt, được chú ý bởi nhan sắc quyến rũ, phong cách thời trang gợi cảm và những hoạt động nghệ thuật đa dạng. Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống đời tư của nữ người mẫu cũng thường xuyên trở thành tâm điểm bàn luận, đặc biệt mỗi khi cô chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên một nhân vật đặc biệt.

Mới đây, Ngọc Trinh khiến khán giả thích thú khi công khai những thước phim mang màu sắc điện ảnh, đậm chất thơ và lãng mạn bên một chàng trai kém cô 8 tuổi.

Ngọc Trinh công khai thước phim lãng mạn bên chàng trai kém 8 tuổi.

Trong loạt hình ảnh được hé lộ, cả hai xuất hiện với vẻ ngoài cuốn hút, liên tục trao nhau những cử chỉ ngọt ngào và tạo nên bầu không khí tình tứ. Đáng chú ý, Ngọc Trinh cùng bạn diễn còn tái hiện khung cảnh đám cưới đầy lãng mạn, khiến nhiều người liên tưởng đến những hình ảnh trong MV Thiên Đường Với Người Thương của Phương Mỹ Chi.

Danh tính chàng trai xuất hiện bên Ngọc Trinh cũng nhanh chóng được chú ý. Đó chính là người mẫu Mạc Trung Kiên, gương mặt từng ghi dấu ấn trong làng thời trang Việt. Sự kết hợp giữa hai người trong những khung hình giàu cảm xúc khiến khán giả tò mò về câu chuyện mà họ chuẩn bị mang đến.

Ngọc Trinh và Mạc Trung Kiên tái hiện cảnh đám cưới gây sốt trong MV Thiên Đường Với Người Thương của Phương Mỹ Chi.

Việc Ngọc Trinh công khai hình ảnh đám cưới bên Mạc Trung Kiên khiến nhiều người thích thú. Những khoảnh khắc thân mật, ngọt ngào của cả hai tạo cảm giác như một cặp đôi đang tận hưởng ngày trọng đại. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nữ người mẫu chưa tiết lộ cụ thể về dự án cũng như ý nghĩa của loạt hình ảnh này.

Trước động thái của Ngọc Trinh, khán giả bày tỏ sự mong chờ, liên tục đặt câu hỏi về màn kết hợp giữa cô và Mạc Trung Kiên. Nhiều người tò mò liệu cả hai sẽ xuất hiện trong một bộ ảnh thời trang, video mang tính nghệ thuật hay dự án giải trí mới. Sự ăn ý trong những khung hình được hé lộ cũng góp phần khiến màn kết hợp này nhận được sự quan tâm.

Khán giả tò mò về thước phim mới của Ngọc Trinh bên chàng trai kém 8 tuổi.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ngọc Trinh xây dựng hình ảnh gắn liền với vẻ ngoài gợi cảm, phong cách thời trang nổi bật và khả năng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Bên cạnh công việc người mẫu, Ngọc Trinh còn tham gia diễn xuất và từng góp mặt trong một số dự án điện ảnh. Việc thử sức ở nhiều lĩnh vực giúp cô duy trì sự hiện diện trong showbiz, đồng thời mở rộng hình ảnh cá nhân thay vì chỉ gắn bó với vai trò người mẫu.

Trên mạng xã hội, Ngọc Trinh có phong cách chia sẻ khá cởi mở, từ hình ảnh đời thường đến các hoạt động công việc. Mỗi lần đăng tải nội dung mới, cô thường nhận được nhiều bình luận và phản hồi từ khán giả. Sự quan tâm này cũng cho thấy sức hút của nữ người mẫu sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí.

Ngọc Trinh duy trì sức hút ở tuổi U40.

Mạc Trung Kiên là người mẫu nam hoạt động trong làng thời trang Việt Nam. Anh được nhiều khán giả biết đến sau khi giành ngôi vị quán quân tại một chương trình truyền hình thực tế.

Sở hữu ngoại hình sáng, vóc dáng phù hợp với công việc người mẫu và phong thái trẻ trung, Mạc Trung Kiên từng tham gia các hoạt động chụp ảnh, trình diễn và quảng bá thời trang. Anh sinh năm 1997, kém Ngọc Trinh 8 tuổi, tạo nên sự chênh lệch tuổi tác đáng chú ý khi cả hai cùng xuất hiện trong những khung hình tình tứ.