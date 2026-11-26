Sự thật đằng sau màn nổi giận của Ngọc Trinh

Mới đây, Ngọc Trinh thu hút sự chú ý khi chia sẻ đoạn clip ghi lại một tình huống bất ngờ trong lúc làm việc cùng các trợ lý.

Ngay từ những giây đầu tiên, nữ người mẫu đã tỏ thái độ không hài lòng, liên tục lớn tiếng với Thúy Kiều và một trợ lý khác. Không chỉ để lộ vẻ mặt bực bội, Ngọc Trinh còn tuyên bố: "Trời ơi sao vậy, tôi không muốn nhìn mặt 2 đứa nữa", rồi rời khỏi khu vực làm việc.

Tưởng chừng mối quan hệ giữa Ngọc Trinh và các trợ lý đang xảy ra mâu thuẫn, diễn biến tiếp theo của đoạn clip lại khiến người xem bật cười.

Để chiều theo yêu cầu của "chị chủ", Thúy Kiều và người trợ lý còn lại đã tìm cách che mặt trong khi vẫn tiếp tục công việc.

Hóa ra, đây chỉ là tình huống được cả ba dàn dựng để hưởng ứng một trào lưu trên mạng xã hội. Không hề có chuyện rạn nứt tình cảm, Ngọc Trinh và các trợ lý vẫn phối hợp ăn ý trong màn bắt trend hài hước.

Mối quan hệ đặc biệt giữa Ngọc Trinh và trợ lý gắn bó nhiều năm

Với những người thường xuyên theo dõi Ngọc Trinh, Thúy Kiều không phải gương mặt xa lạ. Cô đã đồng hành cùng nữ người mẫu trong nhiều năm, từ công việc đến những sinh hoạt thường ngày.

Không đơn thuần là mối quan hệ giữa nghệ sĩ và trợ lý, cả hai còn sống chung nhà và dành cho nhau sự quan tâm như những người thân trong gia đình.

Sự gắn bó ấy từng được thể hiện rõ trong giai đoạn Ngọc Trinh vướng biến cố pháp lý. Khi nữ người mẫu bị tạm giam, Thúy Kiều đứng ra livestream bán hàng, góp phần duy trì hoạt động kinh doanh. Tại phiên tòa, Ngọc Trinh cũng gửi lời xin lỗi vì đã khiến trợ lý bị liên lụy.

Nữ người mẫu từng tiết lộ lý do không muốn Thúy Kiều nghỉ việc. Theo Ngọc Trinh, trợ lý của cô không chỉ nấu ăn ngon, nhanh nhẹn, chăm chỉ mà còn sống tình cảm, biết tiết kiệm tiền gửi về cho cha mẹ.

Về phía Ngọc Trinh, nữ người mẫu cũng nhiều lần thể hiện sự trân trọng dành cho những người làm việc cùng mình thông qua cách đối xử gần gũi trong cuộc sống. Ngoài lương, cô còn mua tặng nhân viên quần áo, chia sẻ đồ dùng cá nhân và đưa họ đi mua sắm.

Trong quá khứ, Ngọc Trinh từng chủ động nhắn tin xin lỗi Thúy Kiều sau một lần lỡ lớn tiếng với trợ lý.

Bởi vậy, những màn trêu chọc, tung hứng hài hước giữa Ngọc Trinh và Thúy Kiều trên mạng xã hội cũng trở thành một nét thú vị trong mối quan hệ đã được vun đắp suốt nhiều năm của cả hai.

Ngọc Trinh tuyên bố không muốn nhìn mặt các trợ lý, màn xử lý hài hước của Thúy Kiều sau đó khiến người xem bật cười - Nguồn: Fb Ngọc Trinh