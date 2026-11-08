Ngọc Thanh Tâm khiến Jun Phạm và Minh Hằng 'tá hỏa'

Trong hành trình khám phá Huế trong tập 4, dàn cast Quán nhà haha có dịp ghé thăm làng gốm Phước Tích, trải nghiệm làm gốm và tìm hiểu những giá trị văn hóa lâu đời của làng nghề hơn 500 tuổi. Những câu chuyện về hành trình gìn giữ nghề truyền thống của người dân địa phương cũng để lại nhiều suy ngẫm cho các thành viên.

Đặc biệt, cuộc gặp gỡ với cụ Diễn - nghệ nhân gốm lớn tuổi nhất làng đã giúp các thành viên hiểu sâu hơn về lịch sử nghề gốm Phước Tích. Với niềm tự hào về nghề truyền thống, cụ Diễn chia sẻ rằng không nơi nào có thể tạo ra màu gốm đặc trưng như ở Phước Tích.

Cụ cũng kể về chiếc om đất của làng, gắn với câu chuyện hình thành thói quen ăn cơm om niêu và từng được dùng để tiến vua. Cuộc gặp gỡ với cụ Diễn, nghệ nhân gốm lớn tuổi nhất làng, giúp các thành viên hiểu sâu hơn về lịch sử nghề gốm Phước Tích.

Trở về nhà, cả nhà cùng quây quần bên bữa tối ấm cúng. Hình ảnh đảm đang, tháo vát nhưng luôn giữ được nét thư thái của cô Bé trở thành nguồn cảm hứng để các thành viên sáng tác một bài hát dành tặng cho những người con xứ Huế.

Bước sang ngày bán tiếp theo, Quán nhà haha đổi vị, với thực đơn chay gồm bún nước và miến khô. Trong lúc bàn bạc về tên gọi, Hai Thiện hào hứng đề xuất đặt tên hai món lần lượt là “Thủy Tinh” và “Sơn Tinh”.

Không khí gian bếp trở nên náo nhiệt hơn với hàng loạt tình huống hài hước. Trong lúc chế biến, Jun Phạm và Minh Hằng không khỏi “tá hỏa” trước màn xào cà rốt có phần hơi trục trặc của Ngọc Thanh Tâm, khiến cả hai phải hồi hộp theo dõi từng công đoạn.

Ở một diễn biến khác, Duy Khánh tiếp tục phát huy vai trò “cánh tay phải đắc lực” của Jun Phạm khi liên tục được giao đi lấy hết nguyên liệu này đến dụng cụ khác, chạy tới chạy lui không ngơi nghỉ. Trong khi đó, Quốc Thiên lại liên tục “rơi lệ” vì công đoạn cắt hành.

Khép lại ngày bán, Quán nhà haha có dịp đón hai vị khách đặc biệt là mẹ của Tư Tâm và dì của Jun Phạm. Sau khi phục vụ hai vị khách cuối cùng, các thành viên cũng chính thức kết thúc một ngày làm việc với nhiều trải nghiệm và tiếng cười.