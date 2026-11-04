Ngọc Sơn tự hào về học trò, Quân A.P và Tăng Phúc gây chú ý

Ngọc Sơn tự hào về học trò sau gần 30 năm gắn bó

Danh ca Ngọc Sơn vừa có mặt tại Lâm Đồng để ủng hộ học trò Michael Lang ra mắt ca khúc mới mang tên Thuận buồm xuôi gió. Tại chương trình, Michael Lang trực tiếp trình diễn ca khúc mới, đồng thời có màn song ca cùng thầy Ngọc Sơn qua những bài hát quen thuộc như Giận hờn, Lòng mẹ 2, Đêm yêu đương.

Michael Lang và Ngọc Sơn.

Nhận xét về sáng tác mới, nam danh ca bày tỏ sự tự hào trước sự trưởng thành của Michael Lang. Anh đánh giá ca khúc không chỉ có giai điệu bắt tai mà còn truyền tải tình cảm, sự sẻ chia dành cho những người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Về phía Michael Lang, anh cho biết đã dành hơn nửa năm để hoàn thiện Thuận buồm xuôi gió. Ca khúc được viết với mong muốn gửi lời chúc bình an, thuận lợi và mùa màng bội thu đến bà con nông dân trước thềm vụ mùa mới.

Quân A.P ra mắt EP "Hóa điên" sau loạt dấu ấn trên truyền hình

Quân A.P mới chính thức phát hành EP Hóa điên gồm 4 ca khúc: 3 phải 6 đừng, Giọt nước mặt hồ, Bất an và Hóa điên.

Dự án đánh dấu bước tiếp theo trong hành trình âm nhạc của nam ca sĩ, khai thác những cung bậc cảm xúc khác nhau trong tình yêu. Bốn ca khúc được sắp xếp như một dòng chảy tâm trạng, bắt đầu từ sự kiểm soát, chuyển sang chông chênh và khép lại bằng trạng thái cảm xúc mãnh liệt.

Quân A.P phát hành EP "Hóa điên".

Trong đó, 3 phải 6 đừng là sản phẩm được giới thiệu trước qua MV phát hành cách đây ít ngày hiện đã đạt hơn 6,3 triệu lượt xem trên YouTube.

Bên cạnh hoạt động ca hát, Quân A.P còn thu hút sự chú ý khi tham gia Running Man Vietnam và The Masked Singer Vietnam 2026. Đặc biệt, màn xuất hiện cùng Lê Khanh trong tập 14 Running Man Vietnam với chủ đề đám cưới tạo nên khoảnh khắc đáng chú ý, khi chương trình bất ngờ dựng lễ đường cho cả 2.

SpaceSpeakers kỷ niệm 15 năm bằng MV mới

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, SpaceSpeakers cũng mới phát hành MV Không Xi Nhê. Đây là sản phẩm mở đường cho chuỗi dự án thuộc album KOSMIK trong năm 2026.

Ca khúc có sự góp mặt của Rhymastic, Binz và Soobin, mang màu sắc rock với giai điệu mạnh mẽ, đồng thời truyền tải tinh thần lạc quan, bình tĩnh trước những khó khăn trong cuộc sống.

Soobin, Binz và Rhymastic

MV lấy cảm hứng từ chủ đề Homecoming (Trở về nhà), đưa khán giả đi qua những góc phố quen thuộc của Hà Nội – nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm thanh xuân của các thành viên SpaceSpeakers. Bên cạnh bộ ba nghệ sĩ chính, sản phẩm còn có sự xuất hiện của Touliver, SlimV và Cường Seven.

MV "Không xi nhê":

Ca sĩ Tăng Phúc mang giường lên sân khấu

Ca sĩ Tăng Phúc vừa hoàn thành 2 đêm nhạc tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, TP Hà Nội. Trong đó, The Brothers là cách Tăng Phúc cùng các anh em Đỗ Hoàng Hiệp, Hà Lê và Cheng chia sẻ câu chuyện bằng âm nhạc còn MC Anh Tuấn đảm nhận việc kết nối từng chương âm nhạc bằng và giúp khán giả hiểu hơn câu chuyện đằng sau mỗi ca khúc.

Bốn nghệ sĩ mở màn bằng liên khúc Quê tôi - Bèo dạt mây trôi - Mưa trên phố Huế - Ai khổ vì ai, sau đó họ chia nhau thành các cặp song ca như: I will call it love - Đỗ Hoàng Hiệp và Hà Lê, Biển nhớ - Hà Lê và Tăng Phúc, Chờ ngày mưa tan - Tăng Phúc và Cheng, Tuổi đá buồn - Hà Lê và Cheng.

Đêm "The Brothers" là cách Tăng Phúc tôn vinh tình anh em trong nghệ thuật.

Đến chương Qua những sóng gió, các nghệ sĩ trở lại trong nhiều tổ hợp biểu diễn như: Tôi ở lại, Nếu điều đó xảy ra, Đám cưới chuột và Zungzangzungze. Không chỉ âm nhạc, khán giả còn được nghe các nghệ sĩ kể về những cuộc tình từng trải qua trong đời.

Tăng Phúc mặc pijama, mang giường lên sân khấu.

Tăng Phúc mang giường lên sân khấu, xuất hiện trong bộ pijama, tạo không khí đời thường. Sau đó, anh thể hiện loạt bài: Thanh xuân, Mơ một giấc mơ, Mặt trời của em, Anh nhà ở đâu thế, Trót yêu. Mỗi ca khúc đều gắn với nhịp sinh hoạt và cảm xúc của mô-típ "một ngày cùng Phúc".

Sau loạt bài ngọt ngào, mơ mộng, Tăng Phúc đưa người hâm mộ vào các bài giàu cảm giác hoài niệm như: Sau này nếu có qua đường, Mối tình xưa, Sau này, Sau này gặp nhau khi hoa nở, Những ngày đẹp trời, Để tôi ôm em bằng giai điệu này, Bồng bềnh bồng bềnh và Ước có người bên tôi mỗi khi buồn...

Tăng Phúc hát "Mơ một giấc mơ"

Tân binh Duniverse thoát mác "nhóm nhạc 11 khán giả"

Tân binh Duniverse vừa ra mắt EP Người tiên phonk gồm 5 bài tương ứng với 5 trạng thái khác nhau trong tình yêu. Trong đó, Anh rất yêu mở đầu EP bằng câu chuyện yêu hết lòng, gửi thông điệp về tình yêu chân thành "theo cách của riêng hai người"; Anh bình thường khai thác tâm lý giấu cảm xúc sau chia tay với sự mâu thuẫn giữa vẻ ngoài ổn định và tổn thương bên trong; Em có hay là cảm giác chờ đợi, nỗi nhớ dai dẳng lời hồi đáp từ người còn lại; Người tiên phonk thể hiện sự chủ động bảo vệ tình yêu và giữ lời hứa; còn Em yêu rồi khép lại EP bằng cảm giác ấp úng ở ranh giới "trên tình bạn dưới tình yêu", cổ vũ người trẻ can đảm bày tỏ tình cảm.

Nhóm Duniverse gây chú ý khi có 3 anh em sinh ba.

Hành trình âm nhạc gồm 5 bài hát đại diện cho 5 trạng thái cảm xúc nối tiếp, tạo nên một câu chuyện tình yêu đa chiều và trọn vẹn.

Dịp ra mắt EP mới, Duniverse có dịp nhìn lại hành trình đã qua. Trước đây, nhóm từng tổ chức đêm nhạc miễn phí tại Chợ Bình Tây - khu vực trung tâm của Chợ Lớn, TPHCM. Họ tự thực hiện mọi khâu, không có ê-kíp tổ chức chuyên nghiệp hỗ trợ. Kết quả, đêm nhạc chỉ thu hút vỏn vẹn 11 khán giả, mang đến nhóm những bài học thực tế.

MV "Người tiên phonk"

Sau đó, Duniverse liên tục xuất hiện tại các sân khấu và sự kiện âm nhạc lớn, trong đó có SAO Concert - The Stardom Music Festival.

Duniverse là nhóm nhạc nam gồm 4 thành viên. Trong đó, 3 thành viên Doãn Nhật Anh, Doãn Nhật Đức và Doãn Nhật Hiếu là anh em sinh ba; thành viên còn lại là Nguyễn Tiến Đạt. Nhóm hoạt động theo mô hình tự sáng tác, sản xuất và định hình phong cách.

Minh Dũng - Tú Liên

Ảnh, video: NVCC