Ngọc Sơn hát, nhảy và làm thơ với Quái Vật Tí Hon

Tối 14/11/2026, live concert QVTHXV - 15 năm đường về của ban nhạc rock Quái Vật Tí Hon diễn ra tại Capital Theatre, TPHCM, trở thành điểm hẹn của những khán giả yêu mến ban nhạc và album Đường về.

Sau hơn một thập kỷ, Hải Bột, Nguyễn Hồng Long và Lê Quang Minh một lần nữa cùng đứng trên sân khấu dưới tên Quái Vật Tí Hon, tạo nên cuộc hội ngộ giàu ý nghĩa.

Không chỉ đơn thuần là một chương trình biểu diễn, concert còn mang ý nghĩa của cuộc trở về, khi những gương mặt từng tạo nên dấu ấn của Quái Vật Tí Hon cùng xuất hiện trở lại sau thời gian dài. Đêm nhạc mang nhiều lớp cảm xúc, nơi âm nhạc trở thành sợi dây kết nối giữa ban nhạc và những người đã đồng hành với họ qua năm tháng.

Không khí đêm diễn trở nên sôi động với sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả. Khoảng cách gần giữa sân khấu và người xem càng khiến không khí biểu diễn thêm gần gũi, tạo nên sự kết nối trực tiếp giữa Quái Vật Tí Hon và những người yêu mến ban nhạc.

Trong không gian ấy, QVTHXV không chỉ là dịp để những giai điệu từ album Đường về vang lên một lần nữa, mà còn là cuộc gặp gỡ của những người cùng chia sẻ tình yêu dành cho rock. Đây cũng là lần đầu tiên, toàn bộ 12 ca khúc của album được trình diễn trọn vẹn trong cùng một đêm.

Chia sẻ về sự tái hợp sau hơn một thập kỷ, Quái Vật Tí Hon bày tỏ: "Thực ra, chúng tôi không giỏi nói trước đám đông lắm. Nhưng có lẽ, điều mà tất cả muốn chia sẻ trong đêm nay chính là tình yêu thương và niềm tin. Dù 15 năm qua mỗi người đều có công việc và hành trình riêng, không thường xuyên gặp gỡ, nhưng trong lòng mỗi thành viên vẫn luôn có niềm tin rằng sẽ có ngày chúng tôi lại được cùng nhau nuôi dưỡng đam mê âm nhạc. Ngay cả chúng tôi cũng không thể tin rằng sẽ có một ngày cả nhóm lại cùng đứng trên sân khấu, trước mặt khán giả, để chia sẻ cảm xúc, năng lượng và tình yêu dành cho âm nhạc".

Sức hút đặc biệt của QVTHXV còn đến từ màn tái hợp của Hải Bột, Nguyễn Hồng Long và Lê Quang Minh. Sau nhiều năm không cùng xuất hiện dưới tên Quái Vật Tí Hon, sự trở lại của ba thành viên chủ chốt trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất chương trình. Với những khán giả từng gắn bó với ban nhạc từ thời Đường về, khoảnh khắc cả ba cùng đứng trên sân khấu mang ý nghĩa vượt ra ngoài một cuộc hội ngộ thông thường.

Bên cạnh ba thành viên chủ chốt, guitarist Trần Minh Quân góp mặt trong đội hình biểu diễn, bổ sung màu sắc mới cho chặng đường trở lại. Không khí của đêm diễn càng thêm đáng chú ý với sự xuất hiện của khách mời đặc biệt - anh Ba Ngọc Sơn. Nam nghệ sĩ dành tặng khán giả những màn hòa giọng, nhảy và làm thơ khiến khán giả thích thú.

Cuộc hội ngộ sau hơn một thập kỷ của Quái Vật Tí Hon không đơn thuần là hành trình trở về với ký ức, mà còn là lời khẳng định cho sức sáng tạo và sự tiếp nối của ban nhạc sau 15 năm.