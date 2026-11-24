Ra mắt đúng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, MV “Ngọc sắc liên hoa” của nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn, qua giọng hát ca sĩ Nhật Huyền, mang đến cách tiếp cận mới mẻ với chất liệu âm nhạc truyền thống

Khi thanh âm truyền thống gặp gỡ âm nhạc hiện đại

Giữa dòng chảy sôi động của âm nhạc đương đại, Ngọc sắc liên hoa xuất hiện như một điểm nhấn giàu bản sắc. Tác phẩm của nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn, do ca sĩ Nhật Huyền thể hiện, tạo nên không gian nghệ thuật vừa mang đậm âm hưởng truyền thống, vừa trẻ trung, hiện đại và giàu sức cuốn hút.

Điểm đặc biệt của ca khúc nằm ở cách khai thác chất liệu ca trù, hát ả đào và âm hưởng văn hóa dân gian Việt Nam, kết hợp cùng âm nhạc điện tử và các nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn nguyệt, đàn nhị, sáo, kèn sona...

Những thanh âm cổ truyền hòa quyện với nhịp điệu điện tử, các đoạn drop thời thượng, tạo nên màu sắc âm nhạc vừa ma mị, huyền bí, vừa bắt tai và phóng khoáng.

Không đơn thuần là sự pha trộn giữa hai phong cách âm nhạc, Ngọc sắc liên hoa còn tạo nên cuộc đối thoại giữa truyền thống và hiện đại. Những giai điệu bay bổng, tiết tấu biến hóa cùng cách phối khí sáng tạo giúp chất liệu dân gian khoác lên diện mạo mới nhưng vẫn giữ được tinh thần, hồn cốt Việt.

Đáng chú ý, phần ca từ được nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn chăm chút bằng lối viết giàu tính ẩn dụ, nghệ thuật chơi chữ, chơi vần và gieo vần tinh tế.

Thay vì diễn đạt trực diện, tác phẩm gợi mở nhiều tầng ý nghĩa về vẻ đẹp, giá trị và bản sắc văn hóa dân tộc qua ngôn ngữ giàu hình ảnh, tạo dư âm và sức liên tưởng cho người nghe.

Với Ngọc sắc liên hoa, Nhật Huyền cũng bước vào thử thách mới khi phải dung hòa sắc thái mềm mại, luyến láy của âm nhạc truyền thống với năng lượng mạnh mẽ của những giai điệu điện tử.

Giọng hát giàu cảm xúc, cách xử lý linh hoạt giúp ca khúc vừa giữ được nét duyên của âm hưởng dân gian, vừa tạo sức hút hiện đại, góp phần đưa thông điệp văn hóa đến gần hơn với nhiều thế hệ khán giả.

Lan tỏa tình yêu văn hóa qua những giai điệu Việt

Việc MV Ngọc sắc liên hoa ra mắt đúng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 càng làm nổi bật ý nghĩa của tác phẩm. Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là lời chào mừng, tri ân và tôn vinh những giá trị văn hóa đã được các thế hệ người Việt gìn giữ, vun đắp qua hàng nghìn năm lịch sử.

Trong thời đại hội nhập, bảo tồn văn hóa không có nghĩa chỉ lưu giữ những giá trị cũ trong không gian truyền thống mà còn cần sáng tạo, làm mới và lan tỏa bằng những phương thức phù hợp với đời sống hôm nay.

Việc đưa ca trù, hát ả đào và các nhạc cụ dân tộc hòa quyện với âm nhạc điện tử là một cách tiếp cận đáng chú ý, cho thấy di sản hoàn toàn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho nghệ thuật đương đại.

Ở góc độ đó, Ngọc sắc liên hoa cũng gợi mở tinh thần của Cuộc thi Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống: khơi dậy tình yêu, sự trân trọng đối với những thanh âm mang bản sắc dân tộc, đồng thời lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt thông qua ngôn ngữ âm nhạc.

Những chất liệu truyền thống khi được tiếp cận bằng tư duy sáng tạo có thể vượt ra khỏi không gian quen thuộc, tìm thấy sự đồng điệu với công chúng hôm nay.

Bằng tư duy sáng tạo của nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn và giọng hát của Nhật Huyền, tác phẩm góp thêm sắc màu cho hành trình lan tỏa văn hóa dân tộc qua âm nhạc.

Từ những chất liệu truyền thống được làm mới, Ngọc sắc liên hoa gửi gắm thông điệp: văn hóa Việt không chỉ là niềm tự hào của quá khứ mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần của hiện tại và tương lai.

Để những thanh âm ngàn xưa tiếp tục ngân vang trong nhịp sống hôm nay, bản sắc Việt cần được gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa.