'Ngọc nữ xứ Nhật' Tsubasa Honda tiết lộ bắt đầu quan tâm đến làm đẹp từ năm lớp 6

Vào ngày 20/10, nữ diễn viên Tsubasa Honda (U40) đã tham dự sự kiện quảng bá ra mắt thương hiệu chăm sóc da đến từ Hàn Quốc. Cô xuất hiện trong chiếc áo khoác màu nâu mang hơi hướng mùa Thu, kết hợp cùng chân váy ôm màu trắng.

Tại đây, cô cũng chia sẻ bí quyết làm đẹp và chăm sóc da, cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "thay đổi sản phẩm tùy theo tình trạng da". Cô giải thích: "Khi rửa mặt, nếu thấy da có tế bào chết bong tróc hoặc bị khô, tôi sẽ quan sát kỹ tình trạng da hiện tại để điều chỉnh quy trình chăm sóc cho phù hợp". Cô cũng chia sẻ rằng, vào mùa phấn hoa, da cô rất dễ bị nổi mề đay, vì vậy, cô luôn "cực kỳ cẩn trọng" trong việc lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da để tránh tình trạng da bị tổn thương.

Tsubasa Honda cũng tiết lộ, cô bắt đầu quan tâm đến làm đẹp từ năm lớp 6, khi bắt đầu công việc người mẫu cho tạp chí thời trang Seventeen và cũng là lúc cô bắt đầu sử dụng các loại nước hoa hồng (lotion) và kem dưỡng. Cô hồi tưởng: "Hồi đó, tôi thường mua kem chống nắng giá khoảng 300 yên tại các hiệu thuốc để sử dụng".

Khi được hỏi về những điều muốn thử trong mùa Thu này, cô hào hứng chia sẻ về sở thích đọc sách: "Tôi rất thích ghé thăm các hiệu sách, đặc biệt là tìm đọc các tác phẩm thuộc thể loại trinh thám, hồi hộp. Tôi hy vọng có thể đọc hết những cuốn sách đã mua trong năm nay".