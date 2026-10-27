'Ngọc nữ vạn người mê' sau vụ ngoại tình chấn động

Tạp chí Weekly Bunshun đưa tin Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 39 khai mạc ngày 26/10 với sự góp mặt của nhiều ngôi sao cùng hơn 270 khách mời.

"Tiên nữ khóc nhè" Nagano Mei gây chú ý vì lần đầu xuất hiện trước công chúng sau gần một năm rưỡi tạm dừng diễn xuất vì scandal ngoại tình.

Nagano Mei tham dự sự kiện cùng đoàn phim Nữ hoàng thị trấn Asahi (Himachi no Joou) và các diễn viên Yuna Taira, Kentaro Ito, đạo diễn Hidemitsu Miyamoto và nhà sản xuất điều hành Tetsushi Kubota. Nagano Mei đảm nhiệm cả vai trò nữ chính và nhà sản xuất.

Nagano Mei trở lại hoạt động nghệ thuật công khai sau khi vướng scandal.

Tác phẩm chuyển thể từ manga cùng tên của Chihara Kurese, đã đạt mốc hơn 170 triệu lượt xem và bán được hơn 1,2 triệu bản in. Phim kể về Ichijo Ayane (Nagano Mei) từng là nữ tiếp viên số một ở Kabukicho. Tuy nhiên, cô từ bỏ công việc kiếm nhiều tiền để hưởng cuộc sống nhàn nhã.

Sau đó, Ayane bị mẹ ép buộc tiếp quản quán bar của gia đình. Kỹ năng phục vụ khách hàng xuất sắc của cô khiến quán bar trở nên nhộn nhịp chỉ sau một đêm. Cô quyết định dấn bước vào vai trò quản lý với mục tiêu tạo nên câu lạc bộ tiếp viên đỉnh nhất ở Nhật Bản. Tác phẩm đã được chọn tham gia mục Trình chiếu đặc biệt tại Liên hoan Phim Quốc tế Tokyo lần thứ 39.

Nữ diễn viên sinh năm mặc bộ váy đen không tay tôn làn da trắng sáng. Cô tươi cười tự nhiên, thể hiện sự thoải mái sau khi vượt qua scandal ngoại tình chấn động.

Nhận được sự ủng hộ của công chúng trên thảm đỏ, nữ diễn viên bày tỏ lòng biết ơn: "Tôi rất vui vì mọi người đã chào đón tôi nồng nhiệt, nhưng tôi cũng lo lắng rằng mình có thể bị cảm lạnh trong mưa".

Nhan sắc rạng rỡ của Nagano Mei tại sự kiện.

Ngoài ra, Nagano Mei còn tham gia bộ phim Cô bạn gái cuồng nữ quyền (My Crazy Feminist Girlfriend - Boku no Kurutta Feminist Kanojo) do Netflix sản xuất, dự kiến lên sóng vào tháng 12.

Cả hai tác phẩm đều được phát hành trên các nền tảng phát trực tuyến, được truyền thông Nhật Bản đánh giá là lựa chọn chủ động để thay đổi hình ảnh của cô sau khi mất đi các nguồn lực truyền hình truyền thống vì bê bối ngoại tình.

Tháng 9/2025, tờ Bunshun của Nhật Bản tung hình ảnh về scandal giữa nam diễn viên Sakaguchi Kentaro và ngọc nữ Nagano Mei. Theo đó, dù biết Kentaro đang có bạn gái Nagano Mei vẫn không ngại chen chân vào mối quan hệ của tài tử What Comes After Love.

Theo Bunshun, nam diễn viên Sakaguchi Kentaro từng có mối tình kéo dài 4 năm với bạn gái là hair stylist. Tuy nhiên, năm 2022, Kentaro gặp Nagano Mei khi cùng tham gia một sự kiện thời trang và nảy sinh tình cảm. Cả hai đã lén lút hẹn hò, nhưng bị bạn gái Kentaro phát hiện. Cô gọi điện cho Nagano Mei để chỉ trích, cảnh cáo.

Tháng 4/2025, Nagano Mei bị chỉ trích nặng nề khi vướng tin ngoại tình với nam diễn viên Tanaka Kei. Cả hai từng thề thốt phủ nhận, cho biết họ chỉ đùa quá trớn, chụp ảnh chung với tư cách đồng nghiệp thân thiết.

Tuy nhiên, sau đó cặp nghệ sĩ còn bị khui tin nhắn mùi mẫn dành cho nhau. Scandal khiến sự kiện quảng bá phim của Nagano Mei bị hủy bỏ, nhiều nhãn hàng ngừng hợp tác và gỡ hình ảnh quảng cáo của cô.

Nagano Mei chuyển hướng sang đóng các phim phát sóng trực tuyến vì bê bối đời tư.

Liên tiếp vướng scandal chen chân vào mối quan hệ của người khác, khiến Nagano Mei bị hủy hoại hình tượng nặng nề. Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng vì họ từng yêu mến nữ diễn viên có hình tượng ngây thơ thanh thuần. Cô trở thành "tội đồ" của hàng triệu khán giả.

Nagano Mei sinh năm 1999, nổi tiếng từ những vai diễn đầu tay nhờ vẻ đẹp ngây thơ tựa mối tình đầu. Cô khiến khán giả mê đắm với cảnh rơi nước mắt khi tham gia sự kiện quảng bá phim. Nagano Mei được biết tới với các tác phẩm như Peach Girl, My Love Story, Rurouni Kenshin, Daytime shooting star (Ánh sao băng ban ngày)...