'Ngọc nữ quan họ' Minh Ngọc mang hơi thở của âm nhạc dân gian đến đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Sau khi giành danh hiệu Quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí mùa 2, Minh Ngọc tiếp tục theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô bền bỉ theo đuổi dòng nhạc truyền thống và được khán giả yêu mến gọi với danh xưng “ngọc nữ quan họ”.

Năm 2025, tài năng của ca sĩ Minh Ngọc tiếp tục được ghi nhận trên đấu trường quốc tế với Huy chương Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á tổ chức ở Singapore.

Trong không gian tại Quảng trường Danh Vọng (Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn), Minh Ngọc bước ra sân khấu ca khúc Mối tình em, sáng tác bởi Inoze với sự hỗ trợ của vũ đoàn Sắc Màu.

Nữ ca sĩ lập tức thu hút mọi ánh nhìn nhờ nét khả ái và thần thái dịu dàng. Tiết mục Mối tình em của cô cũng mở màn cho phần thi Trang phục Áo dài. Phần thi với bộ sưu tập Mạch Liên Hoa đến từ nhà thiết kế - Hoa hậu Ngọc Hân và Hạnh Nguyễn.

Mang đến đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam với ca khúc Mối tình em đầy hơi thở của âm nhạc dân gian, Minh Ngọc đã khiến hàng nghìn khán giả bay bổng bằng một tiết mục giàu bản sắc Việt.

Âm nhạc của cô dẫn dắt cho 25 'đóa hồng' sải bước kiêu sa, làm tôn vinh nét đẹp rực rỡ của các cô gái. Với một tiết mục trọn vẹn cả phần nghe lẫn phần nhìn, Minh Ngọc không chỉ chạm đến trái tim người xem bằng sự mộc mạc, gần gũi mà còn tạo nên sự thăng hoa trong trình diễn.

Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam đang diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng. Chương trình có quy mô gần 9.000 khán giả, quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng. Trong đó, sự góp mặt của hàng loạt giọng ca đình đám như: Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN, Minh Ngọc, S.T Sơn Thạch... cùng sự dẫn dắt của hai MC Bùi Đức Bảo và Khánh Vy.