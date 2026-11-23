Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc tổ chức buổi fanmeeting cá nhân, thu hút đông đảo người hâm mộ tham dự. Sự kiện diễn ra trong thời điểm nữ diễn viên đang nhận được sự quan tâm khi trở lại điện ảnh với Chị Chị Em Em 3, đồng thời tiếp tục xuất hiện trong chương trình Running Man Vietnam.

Bên cạnh những hoạt động giao lưu, trò chơi và tương tác cùng khán giả, khoảnh khắc Lan Ngọc bật khóc khi chia sẻ về sự nghiệp diễn xuất trở thành điểm nhấn đáng chú ý của buổi gặp gỡ.

Lan Ngọc bật khóc khi nhìn lại hành trình 16 năm làm nghề

Trước tình cảm của người hâm mộ, Lan Ngọc xúc động khi nhắc đến chặng đường hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi 36, nữ diễn viên cho biết bản thân vẫn đang đảm nhận nhiều công việc, nhưng may mắn có được chỗ dựa vững chắc từ ê-kíp và những người luôn đồng hành.

Đặc biệt, Lan Ngọc nhắc lại khoảng thời gian không xuất hiện trên màn ảnh rộng. Trong giai đoạn này, cô vẫn giữ gìn những bức thư, lời nhắn của người hâm mộ và thường xuyên đọc lại để có thêm động lực.

Nữ diễn viên thừa nhận từng rất nôn nóng, mong muốn tìm được một dự án phù hợp để trở lại với công việc diễn xuất. Sau thời gian chờ đợi, cô có cơ hội tái xuất điện ảnh với Chị Chị Em Em 3.

Những chia sẻ chân thành khiến Lan Ngọc không giấu được sự xúc động. Cô nghẹn ngào khi nhắc đến tình yêu dành cho nghề và gửi lời cảm ơn những người đã luôn dõi theo mình.

Đáng chú ý, nữ diễn viên khẳng định: "Vì diễn xuất là cả cuộc đời của Ngọc". Cô cũng bày tỏ sự biết ơn khi người hâm mộ đã chứng kiến và đồng hành cùng mình với danh xưng diễn viên trong suốt những năm qua.

Khoảnh khắc Lan Ngọc cúi đầu cảm ơn khán giả sau những lời tâm sự để lại nhiều cảm xúc tại buổi gặp gỡ.

Trở lại điện ảnh sau 4 năm, Lan Ngọc đối diện những ý kiến trái chiều

Trong những năm gần đây, Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện thường xuyên tại các chương trình truyền hình và gameshow giải trí. Đặc biệt, sự duyên dáng, hài hước trong Running Man Vietnam giúp cô duy trì sức hút với khán giả.

Tuy nhiên, việc tham gia nhiều chương trình giải trí trong khi ít có dự án điện ảnh mới cũng khiến nữ diễn viên nhận về những ý kiến bàn luận liên quan đến định hướng sự nghiệp.

Sau khoảng 4 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Lan Ngọc trở lại với Chị Chị Em Em 3. Dù vậy, quyết định lựa chọn dự án này tạo ra những luồng ý kiến khác nhau. Một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về kịch bản, đồng thời kỳ vọng nữ diễn viên có màn tái xuất ấn tượng hơn sau thời gian dài tập trung cho các hoạt động giải trí.

Chia sẻ tại fanmeeting, Lan Ngọc cho biết cô hiểu rằng mỗi lựa chọn đều có thể nhận về những lời khen, chê. Thay vì cố gắng chứng minh quyết định của mình là đúng, nữ diễn viên mong muốn tiếp tục làm nghề, tích lũy kinh nghiệm và nắm bắt những cơ hội mới.

Trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc từng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm điện ảnh như Cánh Đồng Bất Tận, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn và loạt phim Gái Già Lắm Chiêu. Trong đó, vai Nương ở Cánh Đồng Bất Tận từng giúp cô giành giải Cánh Diều Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Sau 16 năm hoạt động nghệ thuật, Lan Ngọc đã trở thành gương mặt quen thuộc của cả điện ảnh lẫn truyền hình. Dù có thêm nhiều dấu ấn trong lĩnh vực giải trí, nữ diễn viên vẫn khẳng định mong muốn tiếp tục gắn bó với diễn xuất, công việc mà cô xem là một phần quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Ninh Dương Lan Ngọc khoe vẻ nhí nhảnh, đáng yêu khi quay clip bắt trend trên mạng xã hội - Nguồn: Facebook Ninh Dương Lan Ngọc.