Mới đây, Đoàn Minh Anh thu hút sự chú ý khi loạt ảnh cưới của nữ diễn viên bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong những khung hình được công bố, mỹ nhân sinh năm 2008 diện váy cưới trắng, xuất hiện tình tứ bên Trương Minh Thảo. Cả hai trao nhau ánh mắt hạnh phúc, nắm tay bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè.

Tuy nhiên, đây không phải thông báo kết hôn ngoài đời thực của Đoàn Minh Anh mà là những hình ảnh quảng bá cho bộ phim kinh dị Con Mắt Thứ Ba. Trong tác phẩm do Hàm Trần đạo diễn, Đoàn Minh Anh đảm nhận vai Vy, còn Trương Minh Thảo hóa thân thành chú rể.

Đoàn Minh Anh gây bất ngờ khi xuất hiện trong váy cưới ở tuổi 18, sánh đôi cùng Trương Minh Thảo trong dự án điện ảnh mới.

Loạt ảnh gây chú ý bởi không khí đám cưới được tái hiện khá chân thực. Đoàn Minh Anh lựa chọn tạo hình cô dâu nhẹ nhàng với mái tóc búi gọn, khăn voan và váy trắng dài tay. Trong khi đó, Trương Minh Thảo diện áo dài nam màu trắng, xuất hiện bên cô dâu giữa không gian được trang trí bằng hoa và ánh đèn.

Những khoảnh khắc cả hai ngồi cạnh nhau trên xe cưới, mỉm cười trong vòng tay người thân hay cùng bước qua cửa nhà tạo cảm giác như một album cưới thực sự. Thế nhưng, phía sau những hình ảnh ngọt ngào lại là câu chuyện mang màu sắc kinh dị, tâm linh mà đoàn phim đang từng bước hé lộ.

Đám cưới tưởng chừng hạnh phúc của hai nhân vật trong Con Mắt Thứ Ba được hé lộ sẽ ẩn chứa nhiều tình tiết bí ẩn.

Trên trang cá nhân, Trương Minh Thảo cũng chia sẻ hình ảnh quảng bá kèm dòng trạng thái ngắn gọn "Save the date". Tấm hình ghi tên cô dâu Đoàn Minh Anh và chú rể Trương Minh Thảo cùng ngày 4/12/2026, trùng thời điểm bộ phim chính thức khởi chiếu.

Theo những thông tin được công bố, đám cưới của hai nhân vật tưởng chừng đánh dấu một cái kết hạnh phúc. Tuy nhiên, loạt hình ảnh mang màu sắc u ám và những chi tiết bí ẩn trong trailer cho thấy ngày trọng đại này có thể liên quan đến các biến cố quan trọng của câu chuyện.

Đáng chú ý, tuyến nhân vật Vy của Đoàn Minh Anh còn có mối liên hệ với Bảo do Trần Nghĩa thủ vai. Những hình ảnh trước đó từng hé lộ cả hai trong tạo hình học sinh, gợi mở một mối quan hệ từ quá khứ. Trong khi Vy xuất hiện với váy cưới bên người khác, Bảo lại được giới thiệu qua tạo hình một linh hồn đầy oán hận.

Đoàn Minh Anh vướng vào mối quan hệ nhiều bí ẩn với các nhân vật do Trương Minh Thảo và Trần Nghĩa thủ vai.

Đoàn Minh Anh và Trương Minh Thảo tình tứ trong bộ ảnh cưới được thực hiện để quảng bá phim kinh dị Con Mắt Thứ Ba.

Sự đối lập này khiến số phận của nhân vật Vy trở thành một trong những điểm đáng tò mò của Con Mắt Thứ Ba. Liệu đám cưới có thực sự diễn ra như những hình ảnh được công bố, hay đây chỉ là một phần trong chuỗi bí mật mà bộ phim muốn giữ kín đến phút cuối?

Bên cạnh thông tin về dự án mới, Đoàn Minh Anh cũng đang là một trong những gương mặt trẻ được chú ý của điện ảnh Việt. Ở tuổi 18, nữ diễn viên đã góp mặt trong nhiều tác phẩm có doanh thu nổi bật, đồng thời liên tục thử sức với những nhân vật mang màu sắc khác nhau.

Đoàn Minh Anh lần đầu tạo dấu ấn rộng rãi qua vai Nga trong Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu của đạo diễn Victor Vũ. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, từng bước khẳng định vị trí trên màn ảnh rộng.

Đoàn Minh Anh là một trong những gương mặt Gen Z triển vọng, từng ghi dấu ấn qua Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu.

Việc liên tiếp góp mặt trong các dự án đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng giúp Đoàn Minh Anh được truyền thông nhắc đến như một trong những nữ diễn viên Gen Z triển vọng. Tuy nhiên, thay vì chỉ gắn với hình ảnh trẻ trung, Đoàn Minh Anh đang chủ động mở rộng khả năng diễn xuất qua những vai có diễn biến tâm lý phức tạp.

Trong Con Mắt Thứ Ba, Đoàn Minh Anh vào vai người dẫn một chương trình podcast chuyên kể chuyện tâm linh. Nhân vật của cô có mối liên hệ với Lạc, cô gái có khả năng giao tiếp với người đã khuất, và Viễn, gã đồ tể cuồng tín muốn tự khai mở con mắt thứ ba.

Với câu chuyện kết hợp yếu tố tâm linh, bí ẩn và các mối quan hệ giữa người sống với người đã khuất, tác phẩm của Hàm Trần được kỳ vọng sẽ mang đến một thử thách mới cho Đoàn Minh Anh.

Loạt ảnh cưới của Đoàn Minh Anh và Trương Minh Thảo khiến khán giả tò mò về những bí mật phía sau câu chuyện kinh dị Con Mắt Thứ Ba.

Hiện tại, loạt ảnh cưới với Trương Minh Thảo mới chỉ hé lộ một phần hành trình của nhân vật Vy. Đám cưới tưởng chừng hạnh phúc ấy sẽ dẫn đến kết cục nào vẫn là câu hỏi chờ lời giải khi Con Mắt Thứ Ba chính thức ra rạp vào ngày 4/12.