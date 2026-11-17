Tháng 8/2025, ca sĩ Tố My khiến người hâm mộ lo lắng khi phải hủy nhiều show diễn để nhập viện điều trị bệnh. Thời điểm đó, “ngọc nữ bolero” tiết lộ 2 năm trước, sau chuyến lưu diễn ở Mỹ về TP.HCM, cô có cảm giác đau đầu, buồn nôn nên phải đi cấp cứu. Bác sĩ phát hiện một đoạn phình ở động mạch não, may nhập viện kịp thời nên tránh được nguy hiểm.

Bác sĩ lưu ý rằng khi khu vực này có dấu hiệu giãn lớn hơn thì phải cân nhắc phương án can thiệp y tế để phòng ngừa rủi ro. Lý giải việc ngừng show để tập trung trị bệnh, Tố My cho biết tình trạng của cô tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không điều trị kịp thời.

Kể từ đó, nữ ca sĩ vắng bóng trên sân khấu. Sau khoảng 4 tháng nghỉ ngơi và chữa trị, sức khỏe ổn định hơn nhưng cô vẫn cẩn trọng giữ gìn mỗi ngày, ăn uống điều độ và tập thiền để giữ tâm an. Tố My học được cách sống chậm lại, trân trọng từng hơi thở, từng giây phút bình an.

Tố My từng trải qua biến cố sức khỏe vào năm 2025.

Gần đây, Tố My bắt đầu trở lại với âm nhạc. Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, nữ ca sĩ nói cô từng rất hụt hẫng trong khoảng thời gian xa rời sân khấu. Biến cố sức khỏe khiến cô phải đối mặt với những giây phút chông chênh, tưởng rằng sẽ phải gác lại đam mê.

Vì thế ngay khi phục hồi, cô quay trở lại làm việc với 200% sức lực để chuẩn bị cho dự án cá nhân và liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát, đồng thời phát triển kinh doanh mảng làm đẹp.

Nói thêm về liveshow My’s Show - Tình 10 năm, Tố My cho biết bản thân chịu nhiều áp lực khi thực hiện cột mốc 1 thập kỷ, bởi chương trình không chỉ dừng lại ở một đêm nhạc thông thường mà phải kể được câu chuyện bằng ngôn ngữ âm nhạc có chiều sâu. Giọng ca sinh năm 1991 định hướng làm mới dòng nhạc quê hương, dân ca để tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ.

Đặc biệt, trong liveshow sắp tới, cô sẽ lần đầu thử sức diễn hài kịch cùng NSƯT Hoài Linh, Lâm Vỹ Dạ để mang đến màu sắc mới lạ cho khán giả.

Tố My trở lại với âm nhạc bằng 200% năng lượng.

Về phía đơn vị sản xuất, tổng đạo diễn Trần Thành Trung tiết lộ anh và Tố My biết nhau từ lâu nhưng phải đến gần đây mới thực sự nói chuyện và có cơ hội hợp tác. Đạo diễn mất 3-4 tháng cân nhắc vì đây là lần đầu anh làm liveshow mảng bolero và dân ca. Sự kiên trì và cầu toàn của Tố My đã thuyết phục anh đưa ra quyết định hợp tác.

Trần Thành Trung Anh nhấn mạnh, trong liveshow này, anh đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh Tố My đa năng, hội nhập, có thể chinh phục nhiều thể loại âm nhạc và khán giả trẻ. Tổng đạo diễn tiết lộ đêm nhạc sẽ có cả yếu tố nhạc kịch bi - hài với màn tung hứng diễn xuất của nữ ca sĩ.

Theo dự kiến, liveshow kỷ niệm 10 năm của Tố My sẽ diễn ra tối 3/1/2027 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).

Tố My sinh năm 1991 tại Đà Nẵng, từng tốt nghiệp Đại học Luật TP.HCM, sau đó chuyển hướng sang ca hát. Năm 2015, cô trở thành Á quân chương trình Solo cùng bolero và được yêu mến qua nhiều ca khúc trữ tình, bolero như Duyên phận, Phải lòng con gái Bến Tre, Thương con chốt sang sông, Mắt chị... Năm 2016, Tố My ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng liveshow Duyên phận tại TP.HCM - liveshow riêng đầu tiên trong sự nghiệp.