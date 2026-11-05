'Ngọc nữ bolero' Tố My đánh dấu cột mốc 10 năm ca hát đầy ý nghĩa

Nhận thấy tình cảm đặc biệt mà công chúng dành cho mình qua dòng nhạc dân ca Nam Bộ, Tố My quyết định lấy đây làm chất liệu chủ đạo cho album thứ hai này. Tuy nhiên, thay vì đi theo lối mòn quen thuộc, nữ ca sĩ mang đến sự tươi trẻ qua cách làm mới các tác phẩm nổi tiếng của thế hệ tiền bối theo phong cách riêng, đồng thời kết hợp thể hiện những ca khúc được sáng tác mới.

Album là sự hòa quyện giữa các tác phẩm đã đi cùng năm tháng và hai bài hát hoàn toàn mới của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển. Út cô đơn mang màu sắc hiện đại, trẻ trung. Thương nhau câu hò sắt son sâu sắc, đậm đà. Trong đó, bài hát chủ đề album này được Tố My song ca cùng người anh thân thiết trong nghề là ca sĩ Quang Lê.

Sự đổi mới lớn nhất trong album này nằm ở khâu hòa âm phối khí, khi Tố My cùng ê kíp mạnh dạn đưa các chất liệu âm nhạc đương đại vào dòng nhạc dân ca. Ca khúc Yêu cô gái Bạc Liêu kết hợp giữa ca cổ truyền thống và âm nhạc điện tử (EDM). Đặc biệt, sự góp mặt của Tiêu Minh Phụng đã mang lại làn gió tươi mới, đúng như mong muốn của nữ ca sĩ.

Ngược lại, với những tác phẩm kinh điển như Đi đâu cho thiếp theo cùng, Tố My giữ nguyên sự tinh tế vốn có, chứ không phá cách quá đà. Ca khúc được làm mới qua bản hòa âm riêng biệt, làm bật lên sự tương phản rõ nét khi đoạn buồn được đẩy lên da diết, còn đoạn giữa lại rộn ràng, bộc lộ trọn vẹn tinh thần bài hát.

Nữ ca sĩ đầu tư thực hiện một album vật lý 8 bài, đòi hỏi rất nhiều thời gian và tâm huyết, nhất là tất cả đều được quay MV chỉn chu. Đối với Tố My, dự án này vừa là động lực để cô phấn đấu nhiều hơn nữa, vừa là lời tri ân chân thành gửi đến khán giả.

Cách đây không lâu, Tố My đã trải qua biến cố sức khỏe buộc phải tạm ngừng ca hát gần nửa năm. Khoảng thời gian xa rời sân khấu khiến nữ ca sĩ vô cùng hụt hẫng, nhưng ngay khi phục hồi, cô đã quay trở lại làm việc với 200% sức lực để chuẩn bị cho album Thương nhau câu hò sắt son, chuỗi 8 MV và một sự kiện đặc biệt sẽ được cô công bố vào cuối tháng 11/2026.

Trong chuỗi 8 MV thuộc album này, Thương nhau câu hò sắt son được lựa chọn làm MV mở màn. Ngay từ khi nghe bản demo, cả Tố My và Quang Lê đều bị chinh phục bởi giai điệu và lời ca sâu sắc, lập tức quyết định phải thu âm và quay MV để diễn tả trọn vẹn cảm xúc nội tâm của bài hát.

Sự kết hợp giữa giọng hát ngọt ngào của Tố My và chất giọng truyền cảm của Quang Lê trong MV hứa hẹn sẽ mang đến cho người yêu nhạc một sản phẩm nghệ thuật chỉn chu, đong đầy cảm xúc, mở màn ấn tượng cho chuỗi dự án kỷ niệm 10 năm ca hát của "ngọc nữ bolero".