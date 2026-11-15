Ngọc nữ bolero hạnh phúc báo tin vui bên Quang Lê

Quang Lê là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc bolero và nhạc trữ tình quê hương, được đông đảo khán giả yêu mến bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ vẫn duy trì sức hút riêng, thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc và kết hợp cùng nhiều đồng nghiệp.

Mới đây, Quang Lê tiếp tục nhận được sự quan tâm khi kết hợp cùng ca sĩ Tố My trong một sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng Nam Bộ, đậm chất trữ tình. Sau thời gian ra mắt, ca khúc đã chính thức cán mốc 1 triệu lượt xem trên YouTube.

Tố My và Quang Lê được nhiều khán giả yêu thích với giọng hát ngọt ngào, truyền cảm.

Thành tích này trở thành niềm vui đối với hai ca sĩ, đồng thời cho thấy sự đón nhận của khán giả dành cho màn kết hợp giữa hai giọng ca theo đuổi dòng nhạc quê hương.

Trước tin vui, Tố My không giấu được sự hạnh phúc và gửi lời cảm ơn đến những người đã dành tình cảm, theo dõi cũng như ủng hộ sản phẩm. Nữ ca sĩ chia sẻ: "My vui và biết ơn thật nhiều tình cảm của cả nhà. Cảm ơn cô chú, anh chị, các bạn khán giả và FC Tô Mì đã luôn yêu thương, theo dõi, chia sẻ và ủng hộ My. Mỗi lượt xem, mỗi lời động viên đều là món quà vô cùng quý giá!".

Bài đăng của Tố My nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ và Quang Lê khi sản phẩm đạt được cột mốc đáng nhớ. Có ý kiến dành lời khen cho sự hòa quyện trong giọng hát của cả hai, cho rằng màu sắc âm nhạc ngọt ngào, gần gũi cùng âm hưởng quê hương Nam Bộ là yếu tố giúp ca khúc dễ dàng chạm đến cảm xúc người nghe. Một số khán giả cũng bày tỏ mong muốn hai nghệ sĩ tiếp tục có thêm những màn song ca trong thời gian tới.

Nhiều khán giả chúc mừng Quang Lê và Tố My.

Tố My và Quang Lê có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, gắn bó từ sân khấu đến đời thường. Cả hai đều theo đuổi dòng nhạc trữ tình, bolero và quê hương, vì vậy có nhiều điểm tương đồng trong phong cách biểu diễn cũng như cách truyền tải cảm xúc qua từng ca khúc.

Chia sẻ về cơ duyên kết hợp với đàn em trong sản phẩm lần này, Quang Lê từng tiết lộ "ngọc nữ bolero" ban đầu muốn tìm kiếm một giọng ca nam có thể thể hiện được chất giọng miền Nam phù hợp với tinh thần của ca khúc. Nhận được mong muốn từ nữ ca sĩ, nam ca sĩ nhanh chóng đề nghị bản thân có thể đảm nhận phần thể hiện.

Quang Lê kể lại: "Ban đầu, Tố My chỉ nghĩ tôi chuyên hát những bài bolero. Nhưng sự thật là tôi từng hát nhạc quê hương. Tôi đưa clip hát bài Hương Tóc Mạ Non cùng Hà Phương, đạt triệu view. Lúc đó Tố My mới bất ngờ, nhớ ra chuyện này. Tôi cũng thích bài hát này quá nên lập tức vào phòng thu để thực hiện demo. Ngay sau khi nghe xong, nhạc sĩ của bài hát cũng tuyên bố bài hát này chỉ có Quang Lê mới hát với Tố My".

Câu chuyện hậu trường cho thấy sự ăn ý và tinh thần làm việc nghiêm túc của hai nghệ sĩ. Đặc biệt, việc Quang Lê chủ động thực hiện bản thu thử ngay khi tìm được ca khúc phù hợp cũng phần nào thể hiện sự hào hứng của anh với dự án.

Màn kết hợp không chỉ mang đến màu sắc mới mẻ trong hoạt động âm nhạc của cả hai mà còn góp phần đưa những giai điệu quê hương đến gần hơn với khán giả.

Ở tuổi ngoài 40, Quang Lê vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật và duy trì lịch trình biểu diễn tại nhiều sân khấu trong và ngoài nước. Nam ca sĩ thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường, hoạt động âm nhạc cũng như những cuộc gặp gỡ đồng nghiệp trên mạng xã hội.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn, anh còn dành thời gian thực hiện sản phẩm mới, giao lưu với người hâm mộ và tham gia những dự án kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ.

Trong nhiều năm qua, Quang Lê vẫn trung thành với dòng nhạc trữ tình, bolero và quê hương đã làm nên tên tuổi. Dù thị trường âm nhạc liên tục thay đổi với sự xuất hiện của nhiều xu hướng mới, nam ca sĩ vẫn giữ được lượng khán giả riêng nhờ chất giọng ngọt ngào, cách hát giàu cảm xúc.