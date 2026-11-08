Ngọc nữ bolero công bố tin vui sau khi nên duyên với Quang Lê

Quang Lê là một trong những giọng ca quen thuộc của dòng nhạc trữ tình, bolero và quê hương, được đông đảo khán giả yêu mến qua nhiều ca khúc đình đám.

Gần đây, Quang Lê có màn kết hợp cùng "ngọc nữ bolero" Tố My trong một sản phẩm âm nhạc mới, nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Sự hòa quyện trong giọng hát của cả hai mang đến màu sắc mới mẻ cho ca khúc, đồng thời khiến khán giả thích thú trước màn kết đôi của hai nghệ sĩ.

Quang Lê có màn kết hợp ăn ý với Tố My trong một sản phẩm âm nhạc mới.

Mới nhất, Tố My tiếp tục thông báo tin vui sau khi "nên duyên" cùng Quang Lê trong sản phẩm này. Nữ ca sĩ hạnh phúc chia sẻ ca khúc đã vươn lên vị trí thứ 3 trên một bảng xếp hạng chỉ chưa đầy 48 giờ kể từ thời điểm phát hành. Thành tích nhanh chóng đạt được khiến Tố My không giấu được sự vui mừng và bất ngờ.

Nữ ca sĩ bày tỏ: "My và anh Quang Lê vừa nhận được một món quà quá bất ngờ. Hạnh phúc muốn bay lên luôn rồi".

Đồng thời, Tố My gửi lời cảm ơn đến khán giả đã dành tình cảm, sự yêu thương và ủng hộ cho màn kết hợp giữa cô và giọng ca đàn anh. Với nữ ca sĩ, sự đón nhận của người nghe chính là nguồn động viên lớn để cả hai tiếp tục mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, đông đảo khán giả đã gửi lời chúc mừng đến Tố My và Quang Lê. Nhiều người bày tỏ sự yêu thích trước màn hòa giọng của hai nghệ sĩ, đồng thời mong muốn cả hai sẽ tiếp tục hợp tác trong những dự án tiếp theo. Không ít ý kiến nhận xét chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc của Tố My khi kết hợp cùng phong cách đặc trưng của Quang Lê tạo nên sự ăn ý.

Tố My hạnh phúc khi bài hát kết hợp cùng Quang Lê đang được nhiều khán giả yêu thích.

Trước đó, Quang Lê cũng từng chia sẻ về cơ duyên kết đôi cùng Tố My trong sản phẩm âm nhạc lần này. Nam ca sĩ tiết lộ ban đầu, Tố My muốn tìm kiếm một giọng ca nam có thể thể hiện được chất giọng miền Nam bởi ca khúc thuộc thể loại nhạc quê hương Nam Bộ. Khi biết được mong muốn của đàn em, Quang Lê nhanh chóng đưa ra lời hồi đáp đặc biệt rằng bản thân hoàn toàn có thể đảm nhận phần thể hiện này.

Chia sẻ về câu chuyện phía sau màn kết hợp, Quang Lê kể: "Ban đầu, Tố My chỉ nghĩ tôi chuyên hát những bài bolero. Nhưng sự thật là tôi từng hát nhạc quê hương. Tôi đưa clip hát bài Hương Tóc Mạ Non cùng Hà Phương, đạt triệu view. Lúc đó Tố My mới bất ngờ, nhớ ra chuyện này. Tôi cũng thích bài hát này quá nên lập tức vào phòng thu để thực hiện demo. Ngay sau khi nghe xong, nhạc sĩ của bài hát cũng tuyên bố bài hát này chỉ có Quang Lê mới hát với Tố My".

Quang Lê và Tố My có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết.

Ở tuổi ngoài 40, Quang Lê vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật và duy trì lịch trình biểu diễn tại nhiều sân khấu trong và ngoài nước. Nam ca sĩ thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường, hoạt động âm nhạc cũng như các cuộc gặp gỡ đồng nghiệp trên mạng xã hội.

Bên cạnh những chương trình biểu diễn, anh còn dành thời gian thực hiện các sản phẩm âm nhạc, giao lưu với người hâm mộ và tham gia những dự án kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ.

Trong những năm qua, Quang Lê vẫn trung thành với dòng nhạc trữ tình, bolero và quê hương đã làm nên tên tuổi. Dù thị trường âm nhạc có nhiều thay đổi, nam ca sĩ vẫn giữ được lượng khán giả riêng nhờ chất giọng ngọt ngào, cách hát giàu cảm xúc.

Về cuộc sống cá nhân, Quang Lê hiện chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc gắn với công việc, bạn bè và các chuyến đi. Đồng thời, nam ca sĩ dành nhiều sự quan tâm cho hoạt động nghệ thuật và những dự án âm nhạc mới. Màn kết hợp cùng Tố My lần này tiếp tục cho thấy sự nhiệt huyết của Quang Lê với nghề, đồng thời mở ra thêm một dấu ấn đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của giọng ca bolero.

Quang Lê duy trì sức hút sau nhiều năm ca hát.