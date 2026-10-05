Ngọc nữ bolero báo tin vui với Quang Lê

Quang Lê là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc trữ tình, bolero, sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích trong nhiều năm qua. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ còn gây chú ý bởi mối quan hệ thân thiết với nhiều đồng nghiệp, trong đó có "ngọc nữ bolero" Tố My.

Mới đây, Tố My chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc cô đến thăm nhà Quang Lê tại Mỹ. Trước đó, cả hai có dịp đứng chung sân khấu trong một đêm nhạc và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Sau chương trình, Tố My ghé thăm nhà đàn anh, cùng trò chuyện thân tình và dùng bữa. Quang Lê cũng chu đáo tặng nhiều món quà cho nữ ca sĩ.

Tố My thân tình đến thăm nhà Quang Lê ở Mỹ.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả nhận xét Tố My và Quang Lê có sự ăn ý không chỉ trên sân khấu mà còn ở đời thường. Đáng chú ý, một số người hâm mộ còn đặt câu hỏi về thời điểm cả hai phát hành sản phẩm song ca.

Trước sự quan tâm này, Tố My bất ngờ báo tin vui khi tiết lộ cô và Quang Lê sắp có bài hát mới cùng nhau. Nữ ca sĩ viết: "Dạ sắp rồi ạ. Nhà mình cùng hóng nha".

Chia sẻ ngắn gọn của Tố My khiến người hâm mộ không khỏi thích thú và mong chờ màn kết hợp giữa hai giọng ca ngọt ngào của dòng nhạc trữ tình, bolero.

Không chỉ chờ đợi sản phẩm âm nhạc, khán giả còn nhiệt tình "đẩy thuyền" Tố My và Quang Lê. Dưới bài đăng, nhiều bình luận khen cả hai đẹp đôi, thậm chí mong Quang Lê và "ngọc nữ bolero" trở thành một cặp rồi tiến tới kết hôn. Trước những lời trêu ghẹo của khán giả, Tố My chỉ phản ứng bằng biểu tượng "haha", cho thấy cô đón nhận câu chuyện theo hướng vui vẻ.

Tố My báo tin vui sắp phát hành bài hát mới, kết hợp Quang Lê. Nhiều khán giả khen cả hai trông đẹp đôi.

Ở thời điểm hiện tại, Quang Lê vẫn duy trì lịch trình hoạt động nghệ thuật bận rộn. Nam ca sĩ thường xuyên xuất hiện trong các đêm nhạc, chương trình biểu diễn và có những màn kết hợp cùng nhiều đồng nghiệp trong và ngoài nước.

Với chất giọng ngọt ngào và truyền cảm, anh tiếp tục gắn bó với dòng nhạc trữ tình, bolero và giữ được lượng khán giả riêng sau nhiều năm hoạt động.

Bên cạnh công việc, cuộc sống của Quang Lê cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm. Nam ca sĩ khá thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ các buổi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp đến những lần đi diễn.

Quang Lê duy trì sức hút sau nhiều năm ca hát.

Chuyện tình cảm của anh vẫn là chủ đề được khán giả tò mò. Quang Lê từng có nhiều chia sẻ hài hước về tình yêu và hôn nhân nhưng hiện tại nam ca sĩ vẫn tập trung phần lớn thời gian cho công việc và các dự án âm nhạc.

Gần đây, Quang Lê hài hước tiết lộ có lần anh từng đề nghị rằng nếu đến năm 40 tuổi mà Tố My vẫn chưa kết hôn, cả hai sẽ dọn về sống chung. Tuy nhiên, theo lời Quang Lê kể, Tố My đã thay đổi thời điểm này. "Nhưng Tố My muốn tới 50 tuổi", nam ca sĩ hài hước chia sẻ về "giao kèo" với đồng nghiệp thân thiết.

Quang Lê có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết với Tố My.