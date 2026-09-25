Ngọc nữ bolero báo tin hạnh phúc khi sánh đôi Quang Lê

Quang Lê là một trong những giọng ca nam nổi bật của dòng nhạc bolero, sở hữu chất giọng ngọt ngào và phong cách biểu diễn giàu cảm xúc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ vẫn duy trì sức hút và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình âm nhạc phục vụ khán giả trong và ngoài nước.

Sắp tới, Quang Lê và "ngọc nữ bolero" Tố My sẽ có màn kết đôi trên sân khấu một đêm nhạc tại hải ngoại. Trước thềm chương trình, nữ ca sĩ 35 tuổi bày tỏ niềm hạnh phúc khi tiết lộ đêm nhạc đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của khán giả và bán hết vé.

Quang Lê và "ngọc nữ bolero" Tố My được nhiều khán giả yêu thích khi kết đôi trên sân khấu.

Tố My chia sẻ niềm vui khi chỉ nhận lời tham gia chương trình khoảng một tháng trước nhưng đã nhận được tình cảm đặc biệt từ người hâm mộ. Nữ ca sĩ viết: "Hạnh phúc quá. Một chữ 'sold out', một niềm vui thật khó tả với My khi nhận lời mời tham gia chương trình chỉ vỏn vẹn 1 tháng trước".

Kèm theo đó, Tố My gửi lời cảm ơn đến khán giả đã dành tình cảm và ủng hộ cô trong thời gian qua. Việc đêm nhạc nhanh chóng bán hết vé cũng cho thấy sức hút của những chương trình có sự góp mặt của các giọng ca bolero quen thuộc.

Đáng chú ý, sự xuất hiện chung của Tố My và Quang Lê càng khiến khán giả mong chờ. Cả hai từng nhiều lần song ca trên sân khấu và nhận được sự yêu thích nhờ giọng hát ngọt ngào, hòa quyện. Khi đứng cạnh nhau, hai ca sĩ tạo nên những màn trình diễn giàu cảm xúc, phù hợp với dòng nhạc trữ tình mà cả hai theo đuổi.

Không chỉ ăn ý trên sân khấu, Tố My và Quang Lê còn có mối quan hệ thân thiết ngoài đời. Chính sự gần gũi này từng khiến cả hai được khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền". Tuy nhiên, đến hiện tại, Tố My và Quang Lê chưa xác nhận mối quan hệ tình cảm, cả hai vẫn xuất hiện với tư cách những người đồng nghiệp thân thiết.

Vì vậy, màn kết đôi sắp tới càng trở thành một trong những tiết mục được khán giả chờ đợi. Nhiều người bày tỏ mong muốn được thưởng thức những ca khúc bolero, trữ tình quen thuộc qua phần thể hiện của Tố My và Quang Lê, đồng thời kỳ vọng cả hai tiếp tục mang đến sự ăn ý từng được thể hiện trong những lần song ca trước đây.

Quang Lê và Tố My có mối quan hệ thân thiết ngoài đời.

Ở thời điểm hiện tại, Quang Lê vẫn dành nhiều thời gian cho âm nhạc và các chương trình biểu diễn. Sau nhiều năm theo đuổi dòng nhạc bolero, nam ca sĩ duy trì hình ảnh gắn liền với những ca khúc trữ tình, quê hương và tình yêu. Anh thường xuyên gặp gỡ khán giả thông qua các sân khấu trong và ngoài nước, đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với người hâm mộ.

Cuộc sống của Quang Lê vì thế vẫn xoay quanh âm nhạc. Nam ca sĩ tiếp tục nhận lời tham gia các chương trình, biểu diễn và kết hợp với nhiều đồng nghiệp. Những màn song ca cũng là một phần quen thuộc trong hành trình hoạt động nghệ thuật của anh, trong đó Tố My là một giọng ca nữ từng nhiều lần tạo được sự hòa quyện với Quang Lê.

Bên cạnh công việc, Quang Lê cũng giữ mối quan hệ gần gũi với các đồng nghiệp trong nghề. Anh thường xuyên xuất hiện trong những chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ cùng dòng nhạc, tạo nên những sân khấu giao thoa giữa các thế hệ ca sĩ bolero.

Ở tuổi trưởng thành, Quang Lê không còn quá ồn ào về đời tư mà tập trung nhiều hơn cho con đường nghệ thuật. Những lần xuất hiện của nam ca sĩ chủ yếu xoay quanh công việc biểu diễn và những dự án âm nhạc. Đây cũng là lý do khán giả vẫn dành sự quan tâm cho những màn kết hợp mới của anh.