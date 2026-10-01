Ngọc nữ bolero 35 tuổi phản ứng chuyện cưới Quang Lê

Quang Lê là một trong những giọng ca nam được yêu thích của dòng nhạc bolero, sở hữu nhiều ca khúc quen thuộc với khán giả Việt. Nam ca sĩ có nhiều năm hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại và thường xuyên trở về Việt Nam biểu diễn, giao lưu với đồng nghiệp, người hâm mộ.

Mới đây, Quang Lê xuất hiện trong một đoạn clip đời thường được ca sĩ Tố My chia sẻ. "Ngọc nữ bolero" có dịp đến thăm nhà của Quang Lê tại Mỹ và được đàn anh tặng một chiếc điện thoại có giá gần 40 triệu đồng. Khoảnh khắc thân thiết giữa hai nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Tố My đến thăm nhà Quang Lê ở Mỹ.

Đáng chú ý, bên dưới đoạn clip, một người hâm mộ còn bày tỏ mong muốn Quang Lê và Tố My trở thành một cặp đôi. Khán giả để lại bình luận: "Lấy nhau hợp đấy". Trước lời "đẩy thuyền" này, Tố My không đưa ra phản hồi cụ thể mà chỉ thả biểu tượng "haha".

Dù không trực tiếp lên tiếng, động thái của Tố My phần nào cho thấy nữ ca sĩ khá thoải mái trước những bình luận ghép đôi với Quang Lê. Cả hai vốn là những đồng nghiệp thân thiết, nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các chương trình, sân khấu âm nhạc và những khoảnh khắc đời thường.

Việc Tố My bật cười trước lời đề nghị cưới Quang Lê từ khán giả cũng khiến người hâm mộ thích thú. Tuy nhiên, đây chỉ là tương tác vui vẻ trước bình luận của khán giả, không phải thông báo về chuyện tình cảm giữa hai nghệ sĩ.

Thực tế, Quang Lê và Tố My không phải lần đầu được khán giả "đẩy thuyền". Sự ăn ý khi đứng chung sân khấu cùng mối quan hệ thân thiết trong công việc khiến cả hai nhiều lần nhận được những bình luận ghép đôi từ người hâm mộ. Hai nghệ sĩ cũng thường giữ thái độ cởi mở, vui vẻ khi nhắc đến những tương tác như vậy.

Quang Lê và Tố My thân thiết, được nhiều khán giả "đẩy thuyền".

Ở tuổi U50, Quang Lê vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn. Nam ca sĩ dành nhiều thời gian cho các chương trình ca nhạc, sân khấu hải ngoại và những chuyến lưu diễn phục vụ khán giả yêu bolero. Bên cạnh ca hát, anh còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, từ cuộc sống tại Mỹ đến những lần gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp.

Thời gian qua, Quang Lê cũng xuất hiện trong nhiều video ghi lại sinh hoạt đời thường. Nam ca sĩ được nhận xét giữ phong cách gần gũi, hài hước và khá thoải mái khi tương tác với những người xung quanh. Anh không ngại chia sẻ những câu chuyện phía sau sân khấu hay những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống.

Về chuyện tình cảm, Quang Lê nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, nam ca sĩ khá kín tiếng và hiện tập trung nhiều hơn cho công việc và cuộc sống cá nhân. Những hình ảnh anh đăng tải gần đây chủ yếu xoay quanh âm nhạc, bạn bè, gia đình và các hoạt động thường ngày.

Trong khi đó, Tố My tiếp tục theo đuổi dòng nhạc bolero và duy trì hình ảnh nữ ca sĩ có phong cách ngọt ngào, gần gũi. Sự thân thiết giữa cô và Quang Lê vì thế vẫn thường xuyên nhận được sự chú ý. Dù khán giả nhiều lần mong hai người thành đôi, cả Quang Lê và Tố My vẫn cho thấy mối quan hệ giữa họ trước mắt là tình đồng nghiệp, bạn bè thân thiết.