Ngọc nữ bolero 35 tuổi dời thời điểm cưới Quang Lê

Quang Lê là một trong những giọng ca bolero được khán giả Việt yêu mến với nhiều ca khúc quen thuộc. Ở tuổi ngoài 40, nam ca sĩ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi, thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu trong và ngoài nước.

Mới đây, Quang Lê đón tiếp nữ đồng nghiệp thân thiết Tố My đến nhà chơi tại Mỹ. Nam ca sĩ nhiệt tình chào đón "ngọc nữ bolero", tặng quà và mời cô dùng bữa. Cả hai trò chuyện thân tình, vui vẻ như những người bạn lâu năm. Đáng chú ý, trong cuộc gặp, Quang Lê còn hài hước nhắc đến "giao kèo" đám cưới với Tố My khiến nhiều khán giả thích thú.

Tố My đến thăm nhà Quang Lê ở Mỹ.

Cụ thể, Quang Lê tiết lộ trước đây anh từng đề nghị nếu đến năm 40 tuổi mà Tố My vẫn chưa kết hôn thì cả hai sẽ làm đám cưới và dọn về sống chung. Tuy nhiên, theo lời nam ca sĩ, Tố My đã thay đổi thời điểm này. "Nhưng Tố My muốn tới 50 tuổi", Quang Lê hài hước chia sẻ.

Câu nói của giọng ca bolero khiến cuộc trò chuyện giữa hai người càng trở nên vui vẻ. Việc Quang Lê nhắc lại mốc thời gian "giao kèo" làm đám cưới cũng khiến khán giả chú ý bởi cả hai vốn có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết trong nhiều năm.

Trên mạng xã hội, không ít khán giả cũng thích thú "đẩy thuyền" Quang Lê và Tố My. Khi có người nhắc đến chuyện cưới Quang Lê, Tố My để lại biểu tượng "haha" thay cho câu trả lời. Phản ứng này tiếp tục khiến màn tương tác giữa hai người nhận được sự quan tâm.

Dù vậy, những chia sẻ trên được cả hai thể hiện theo hướng hài hước, vui vẻ. Quang Lê và Tố My hiện vẫn là những đồng nghiệp thân thiết, thường xuyên có dịp diễn chung và cho thấy sự ăn ý trên sân khấu. Cả hai chưa từng xác nhận mối quan hệ tình cảm và những câu chuyện về đám cưới chủ yếu được nhắc đến như một màn trêu đùa giữa hai người.

Quang Lê hài hước tiết lộ "ngọc nữ bolero" thay đổi thời điểm tổ chức đám cưới của cả hai.

Ở tuổi ngoài 40, Quang Lê vẫn giữ được sức hút riêng trong dòng nhạc bolero. Nam ca sĩ duy trì lịch trình biểu diễn tại nhiều sân khấu, đồng thời thường xuyên gặp gỡ, làm việc cùng các nghệ sĩ đồng nghiệp trong và ngoài nước.

Bên cạnh hoạt động ca hát, Quang Lê cũng tích cực chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với khán giả thông qua mạng xã hội. Nam ca sĩ thường đăng tải hình ảnh đi diễn, gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp hoặc những bữa ăn thân mật tại nhà. Hình ảnh gần gũi, vui vẻ giúp anh duy trì sự kết nối với người hâm mộ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Quang Lê duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Về chuyện tình cảm, Quang Lê khá kín tiếng. Nam ca sĩ từng có những chia sẻ về quan niệm tình yêu và hôn nhân nhưng không thường xuyên công khai đời sống riêng tư. Vì vậy, mỗi khi anh có màn tương tác hài hước với một nữ đồng nghiệp, đặc biệt là Tố My, khán giả lại dành sự chú ý.

Dù được người hâm mộ ghép đôi, Quang Lê và Tố My vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Cả hai nhiều lần xuất hiện cùng nhau trên sân khấu và thoải mái trò chuyện, trêu đùa trước khán giả. Hiện tại, Quang Lê vẫn tập trung cho công việc ca hát, duy trì lịch diễn và sức hút của một giọng ca bolero được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

Quang Lê và Tố My có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết suốt nhiều năm qua.