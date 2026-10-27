Ngọc nữ bolero 35 tuổi công khai nên duyên với Quang Lê

Quang Lê là một trong những giọng ca trữ tình được đông đảo khán giả yêu mến, ghi dấu ấn qua những ca khúc bolero ngọt ngào, giàu cảm xúc. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, nam ca sĩ còn nhận được sự quan tâm bởi mối quan hệ thân thiết với nhiều đồng nghiệp, trong đó có Tố My, người được khán giả ưu ái gọi là "ngọc nữ bolero".

Mới đây, thông tin Quang Lê chính thức "nên duyên" cùng Tố My trong sản phẩm âm nhạc mới của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý từ đông đảo khán giả.

Tố My chính thức công bố sản phẩm âm nhạc mới, kết hợp Quang Lê.

Theo chia sẻ từ "ngọc nữ bolero", sau thời gian ấp ủ và thực hiện, cô chính thức giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới đến công chúng. Đáng chú ý, màn kết hợp cùng Quang Lê trở thành điểm nhấn đặc biệt, khiến người hâm mộ càng thêm mong chờ.

Cả Quang Lê và Tố My đều sở hữu chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, phù hợp với dòng nhạc trữ tình, bolero. Sự hòa quyện trong cách thể hiện của hai giọng ca được kỳ vọng mang đến những cảm xúc đong đầy cho người nghe.

Trước đây, cả hai từng có nhiều dịp gặp gỡ, giao lưu và thể hiện sự ủng hộ dành cho nhau trong công việc. Vì vậy, màn kết hợp lần này được xem là cơ hội để họ phát huy sự ăn ý vốn có, đồng thời mang đến món quà âm nhạc dành cho những khán giả yêu mến dòng nhạc bolero.

Trước khi sản phẩm được giới thiệu, Quang Lê và Tố My từng hội ngộ tại Mỹ khi cả hai có lịch biểu diễn tại đây. Trong lần gặp gỡ, nam ca sĩ đã úp mở về màn kết hợp với người em thân thiết, đồng thời gửi lời chúc mừng đến nữ đồng nghiệp. Đáng chú ý, Quang Lê còn hài hước thể hiện một câu hát: "Ngày mai anh sẽ về đón My qua cầu. Mắt cười mà giọt lệ rơi", khiến cuộc trò chuyện thêm phần thú vị.

Nam ca sĩ cũng bày tỏ sự mong chờ đối với sản phẩm mới của Tố My. Những chia sẻ này càng khiến khán giả chú ý đến màn kết hợp giữa hai giọng ca, nhất là khi họ đã có mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm.

Khán giả trông chờ vào màn kết hợp của Quang Lê và Tố My.

Thực tế, Quang Lê và Tố My từng nhiều lần khiến người hâm mộ thích thú bởi sự gần gũi, tự nhiên mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Không ít khán giả còn nhiệt tình "đẩy thuyền", mong cả hai có thể tiến xa hơn mối quan hệ đồng nghiệp.

Tuy nhiên, trên thực tế, Quang Lê và Tố My chưa từng xác nhận chuyện tình cảm. Cả hai duy trì mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, thường xuyên dành cho nhau sự quan tâm và ủng hộ trên con đường nghệ thuật.

Quang Lê sinh năm 1979, là ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình, bolero. Nam ca sĩ được biết đến rộng rãi qua nhiều ca khúc như Về đâu mái tóc người thương, Đập vỡ cây đàn, Sầu tím thiệp hồng... Chất giọng ngọt ngào, cách xử lý ca khúc giàu cảm xúc cùng phong cách biểu diễn gần gũi giúp anh xây dựng chỗ đứng riêng trong lòng người nghe, đặc biệt là khán giả yêu nhạc vàng.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quang Lê thường xuyên biểu diễn tại Mỹ và nhiều chương trình âm nhạc phục vụ cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Anh cũng duy trì sự kết nối với thị trường âm nhạc trong nước thông qua các sản phẩm mới, chương trình biểu diễn và những lần kết hợp cùng đồng nghiệp.