Ngọc Lan từng 3 lần lỡ hẹn hôn nhân, đến 39 tuổi chọn một vai diễn khác cho cuộc đời

Năm 2024, Ngọc Lan khiến khán giả bất ngờ khi thông báo tạm ngừng đóng phim truyền hình. Sau hơn hai thập kỷ gắn bó với phim ảnh, cô chọn vai Ánh Dương trong Hạnh phúc bị đánh cắp làm lời chào tạm biệt với màn ảnh nhỏ.

Ngọc Lan là một trong những nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ những năm 2000. Ảnh: FBNV

Quyết định này không đến trong một sớm một chiều. Ngọc Lan cho biết cô đã suy nghĩ khoảng một năm trước khi đi đến lựa chọn cuối cùng.

Lý do được nữ diễn viên chia sẻ khá rõ: cô không còn cảm thấy vui và nhận thấy bản thân không còn phù hợp với cách làm việc hiện tại. Quan trọng hơn, cô muốn dành thêm thời gian cho con trai Louis.

Sau nhiều năm liên tục xuất hiện trên phim trường, Ngọc Lan nhận ra có những khoảnh khắc trong quá trình trưởng thành của con mà cô không muốn tiếp tục bỏ lỡ.

Đường tình duyên của Ngọc Lan từng có không ít lần tưởng như đã bước đến cánh cửa hôn nhân nhưng rồi lại dừng lại trước lễ cưới.

Năm 2008, cô làm lễ đính hôn với một chuyên gia trang điểm và làm tóc sau thời gian yêu nhau. Hai người từng sống chung và có kế hoạch kết hôn nhưng chia tay sau khoảng 4 năm gắn bó.

Sau đó, Ngọc Lan có một mối quan hệ khá kín tiếng với một người đàn ông ngoài ngành giải trí. Cô từng giới thiệu người này là chồng nhưng không chia sẻ nhiều về chuyện riêng. Mối quan hệ cuối cùng cũng không đi đến hôn nhân.

Năm 2014, nữ diễn viên công khai chuyện tình cảm với diễn viên Đoàn Thanh Tài. Cả hai từng về ra mắt gia đình, chụp ảnh cưới và lên kế hoạch tổ chức hôn lễ.

Tháng 8/2014, Đoàn Thanh Tài từng cầu hôn Ngọc Lan. Tuy nhiên, không lâu sau đó, hai người xác nhận chia tay.

Ba lần đứng trước một đám cưới rồi lại trở về với cuộc sống độc thân khiến Ngọc Lan sau đó kín tiếng hơn về chuyện tình cảm.

Năm 2016, Ngọc Lan kết hôn với diễn viên Thanh Bình. Sau khoảng thời gian được khán giả yêu mến, gia đình nhỏ của họ đón con trai Louis vào năm 2017.

Sau 3 lần lỡ dở duyên phận, Ngọc Lan kết hôn với diễn viên Thanh Bình vào năm 2016. Ảnh: FBNV

Những hình ảnh Ngọc Lan, Thanh Bình và con trai từng xuất hiện khá thường xuyên, tạo nên hình ảnh một gia đình bình dị trong mắt công chúng.

Nhưng đến tháng 11/2019, cả hai xác nhận ly hôn sau hơn 2 năm chung sống.

Tuy nhiên cả hai thông báo đường ai nấy đi vào năm 2019. Ảnh: FBNV

Khi nói về quyết định này, Ngọc Lan cho biết cả hai từng đến với nhau bằng tình cảm thật và việc kết thúc hôn nhân cũng là kết quả của quá trình cân nhắc.

Sau khi không còn là vợ chồng, điều họ cùng thống nhất vẫn là trách nhiệm với Louis.

Sau đổ vỡ, Ngọc Lan chủ động dành nhiều thời gian hơn cho con. Louis sống cùng mẹ, trong khi Thanh Bình vẫn có thể thăm và đồng hành cùng con.

Nữ diễn viên từng nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là cậu bé phải tiếp tục nhận được tình yêu thương từ cả cha lẫn mẹ.

Sau ly hôn, nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho Louis. Có thời điểm cô chủ động giảm nhận phim để ở bên con. Ảnh: FBNV

Có thời điểm Ngọc Lan giảm bớt việc nhận phim để ở bên Louis. Cô cố gắng sắp xếp cuộc sống theo hướng hạn chế những thay đổi quá lớn đối với con sau khi cha mẹ không còn sống chung.

Từ đây, vai trò làm mẹ dần trở thành một phần rất lớn trong những lựa chọn nghề nghiệp của cô.

Ngọc Lan bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ những năm 2000 và trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh truyền hình qua nhiều tác phẩm như Cổng mặt trời, Kiều nữ và đại gia, Thuyền giấy, Bán chồng...

Cô thường đảm nhận những nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp, đồng thời tham gia sân khấu, dẫn chương trình và nhiều gameshow.

Sau 21 năm, việc rời phim trường vì thế không đơn giản là thay đổi một công việc.

Tháng 8/2024, Ngọc Lan gây bất ngờ khi thông báo tạm ngừng đóng phim truyền hình sau 21 năm gắn bó với nghề. Ảnh: FBNV

Ngọc Lan từng nói cô chỉ có thể lựa chọn hai trong ba vai trò: làm cha, làm mẹ và diễn xuất. Khi đã dành phần lớn thời gian cho nghề nghiệp, cô muốn chuyển trọng tâm sang việc làm mẹ.

Đó cũng là lý do quyết định tạm ngừng đóng phim của cô nhận được nhiều sự chú ý. Thay vì cố gắng duy trì một lịch trình vốn đã quen thuộc, nữ diễn viên chấp nhận bước chậm lại để có thêm thời gian cho con.

Trong hơn 20 năm hoạt động, Ngọc Lan đã có một gia tài vai diễn đáng chú ý cùng nhiều giải thưởng và đề cử về diễn xuất.

Việc tạm dừng phim truyền hình vì thế không phải câu chuyện một nữ diễn viên thất bại rồi rời nghề. Ngược lại, đây là lựa chọn được cô cân nhắc sau một chặng đường dài đã đủ để hiểu mình muốn điều gì ở giai đoạn tiếp theo.

Sau nhiều năm dành thời gian cho phim trường, cô muốn tập trung hơn cho việc làm mẹ và không muốn bỏ lỡ thêm những khoảnh khắc đặc biệt trong quá trình trưởng thành của Louis. Ảnh: FBNV

Nếu trước đây công việc là một phần không thể thiếu trong nhịp sống của Ngọc Lan, thì sau những biến động về tình cảm và gia đình, cô bắt đầu đặt câu hỏi về việc mình muốn hiện diện như thế nào trong tuổi thơ của con.

Và câu trả lời là dành nhiều thời gian hơn cho Louis.

Ngọc Lan từng ba lần có những mối quan hệ tưởng như sẽ dẫn đến hôn nhân, sau đó trải qua cuộc hôn nhân với Thanh Bình và trở thành mẹ đơn thân.

Nhưng nếu nhìn vào quyết định ở tuổi 39, câu chuyện đáng chú ý không còn nằm ở việc cô đã bao nhiêu lần lỡ dở.

Điều thay đổi rõ nhất là cách nữ diễn viên nhìn về cuộc sống: thay vì tiếp tục chạy theo những điều từng được xem là cột mốc bắt buộc, cô chọn giữ lại thời gian cho người mình muốn đồng hành lâu dài nhất.