Ngọc Hồi ký kết phối hợp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Các đại biểu tham dự lễ ký kết. Ảnh: PV

Theo nội dung ký kết, Hội Nông dân xã và Trạm Y tế xã Ngọc Hồi sẽ tập trung phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân chủ động phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật; thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, nguồn nước và giữ gìn vệ sinh trong cộng đồng.

Hai đơn vị cũng tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe; trao đổi thông tin, tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, hội viên nông dân. Trên cơ sở điều kiện thực tế, các mô hình phù hợp sẽ được xây dựng, duy trì và từng bước nhân rộng, góp phần đưa kiến thức, hướng dẫn chuyên môn về y tế đến gần hơn với người dân.

Ra mắt mô hình “Nông dân Ngọc Hồi chủ động phòng, chống dịch bệnh”. Ảnh: PV

Tại hội nghị, Hội Nông dân xã Ngọc Hồi đã công bố quyết định thành lập và ra mắt mô hình “Nông dân Ngọc Hồi chủ động phòng, chống dịch bệnh” tại Chi hội Nông dân thôn Yên Kiện. Mô hình gồm 10 thành viên, Ban Điều hành có 3 đồng chí.

Thông qua mô hình, hội viên nông dân được phát huy vai trò chủ động trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là lực lượng góp phần phát hiện, thông tin kịp thời những vấn đề liên quan đến dịch bệnh tại cộng đồng, nâng cao ý thức phòng bệnh từ cơ sở.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi Vũ Hồng Khanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi Vũ Hồng Khanh đề nghị Hội Nông dân xã, Trạm Y tế xã và Ban Điều hành mô hình tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân và Nhân dân chủ động phòng, chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe.

Đồng chí nhấn mạnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vì vậy, mô hình cần được duy trì với những hoạt động thiết thực, phù hợp, phát huy vai trò của hội viên nông dân ngay tại địa bàn dân cư.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Hồi Nguyễn Thị Hương Linh khẳng định, Hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế xã triển khai các nội dung đã thống nhất; đồng thời chỉ đạo Chi hội Nông dân thôn Yên Kiện và Ban Điều hành mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe trong cộng đồng.