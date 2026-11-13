Ngọc Đường tư vấn, kết nối việc làm cho người lao động

Lãnh đạo xã Ngọc Đường tham quan gian hàng của các doanh nghiệp tư vấn, tuyển dụng lao động.

Xã Ngọc Đường hiện có 8 thôn, trong đó 4 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn, với tổng dân số trên 7.600 người. Toàn xã có hơn 4.800 người từ đủ 15 tuổi trở lên tham gia hoạt động kinh tế. Số lao động đã qua đào tạo là 3.552 người, đạt 73,8%; trong đó gần 2.000 người có bằng cấp, chứng chỉ, chiếm 41,3% tổng số lao động đang hoạt động kinh tế. Mặc dù tỷ lệ lao động qua đào tạo có chuyển biến, song một bộ phận người dân vẫn chưa qua đào tạo hoặc chưa có chứng chỉ chuyên môn, việc tìm kiếm việc làm ổn định và nâng cao thu nhập còn gặp khó khăn.

Tại ngày hội, người lao động được cung cấp thông tin về thị trường lao động, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu các vị trí việc làm trong nước và cơ hội đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đại diện các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng trực tiếp trao đổi, thông tin về nhu cầu tuyển dụng, ngành nghề, điều kiện làm việc, mức thu nhập, chế độ tiền lương, bảo hiểm và các quyền lợi liên quan. Đồng thời, người lao động được tư vấn về đào tạo nghề, chính sách tín dụng ưu đãi và các chính sách hỗ trợ việc làm.

Thông qua ngày hội, xã Ngọc Đường mong muốn tăng cường kết nối giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng; giúp người dân, nhất là lao động thuộc các thôn đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo và thanh niên chưa có việc làm ổn định tiếp cận thông tin, lựa chọn ngành nghề phù hợp. Qua đó, mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn lao động, góp phần tăng thu nhập và ổn định đời sống nhân dân.

Tin, ảnh: Trần Kế