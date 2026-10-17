Ngọc Điệm Thu: Vì sao Thừa Lỗi đóng phim nào cũng phải quay cảnh tắm bồn?

Khi Ngọc Điệm Thu lên sóng và được chú ý, khán giả chú ý nhiều đến vai Ngu Sưởng Hiên của Thừa Lỗi. Bên cạnh việc khen nam diễn viên có nét đẹp cổ điển rất hợp tạo hình thời Dân quốc, mặc quân phục hay vest đều đẹp thì dân mạng còn bàn tán rôm rả về cảnh tắm bồn của Thừa Lỗi trong phim này.

Bởi Thừa Lỗi đóng phim nào cũng có cảnh tắm, dù là phim cổ trang hay hiện đại. Tính sơ sơ có Vân Chi Vũ, Nhan Tâm Ký, Cẩm Nguyệt Như Ca, Dữ Tấn Trường An, Mạc Ly, Còn Ra Thể Thống Gì Nữa. Chính vì thế mà người xem mới hài hước gọi anh là “ông hoàng cảnh tắm”, “vua tắm bồn”. Tuy liên tục cởi áo khoe cơ bắp, Thừa Lỗi không hề bị chê là dùng mãi một chiêu, phim nào cũng tắm. Bởi các cảnh quay này đều có nội dung, gắn với diễn biến câu chuyện chứ không phải biên kịch cố vẽ ra để gây chú ý.

Chẳng hạn ở Ngọc Điệm Thu, nhân vật Ngu Sưởng Hiên dù đang tắm vẫn cứ nghĩ về cô nữ sinh Diệp Bình Quân mạnh mẽ, thông minh, cho thấy chàng thiếu gia đã bắt đầu nảy sinh tình cảm dù ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng. Hay trong phim Vân Chi Vũ, chi tiết nhân vật của Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu cùng ngâm mình trong bồn không hề thừa thãi. Lư Dục Hiểu bề ngoài tỏ vẻ thân thiết nhưng đang tìm cách moi bí mật từ Thừa Lỗi, nên hai người đều đang ở thế thăm dò. Sang tới phim Mạc Ly, Bạch Lộc lại chờ đến khi Thừa Lỗi đi tắm mới tìm gặp để đảm bảo không ai nghe lén cuộc trò chuyện.

Chính vì các cảnh tắm đều có ý nghĩa quan trọng với mạch phim, nên khán giả mới thích thú mỗi khi thấy Thừa Lỗi ngâm bồn.