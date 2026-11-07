Ngọc Điệm Thu: Sự thật về hình mẫu bạn gái lý tưởng của 'cậu Năm' Thừa Lỗi

Phim Ngọc Điệm Thu đã kết thúc nhưng khán giả vẫn không nguôi thương nhớ “cậu Năm Ngu” chung tình mà bạc mệnh, đến lúc ra đi vẫn không ngừng thương nhớ vợ. Cũng nhờ hình tượng thiếu gia Ngu Sưởng Hiên quá hấp dẫn mà danh tiếng Thừa Lỗi tăng cao.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một clip Thừa Lỗi chia sẻ về hình mẫu nửa kia của mình. Nam diễn viên thích cô gái có mái tóc dài thẳng, yêu mèo, thích vẽ, ham mê vận động. Anh cũng ấn tượng với người có tính cách vừa hoạt bát lại vừa dịu dàng. Thừa Lỗi còn không quên nhấn mạnh rằng đây chỉ là lý thuyết, còn nếu đã có rung động với ai đó thì mọi tiêu chuẩn đặt ra đều không còn ý nghĩa. Và nếu nảy sinh tình cảm, Thừa Lỗi sẽ trở nên nhút nhát, không dám tiếp cận người ấy.

Nhiều khán giả cho rằng những gì Thừa Lỗi đưa ra đều rất giống với Từ Nhược Hàm, từ đó suy đoán nam diễn viên có tình cảm với bạn diễn trong Ngọc Điệm Thu. Nhưng thực ra clip này được cắt từ show thực tế Cánh Cửa Du Lịch Tùy Ý mà Thừa Lỗi tham gia từ năm 2024, nghĩa là không liên quan gì đến Từ Nhược Hàm. Thời điểm đó, cư dân mạng còn cho rằng nam diễn viên đang ẩn ý về Lư Dục Hiểu sau khi hai người đóng chung cực ăn ý trong Vân Chi Vũ.

Trước khi được khán giả ghép đôi với Từ Nhược Hàm, nam diễn viên cũng vướng nghi án phim giả tình thật cùng nhiều bạn diễn khác như Tống Dật, Vương Sở Nhiên. Tất cả cũng bởi Thừa Lỗi đứng cạnh ai cũng nảy sinh phản ứng hóa học rất ngọt, nhưng chính anh chưa từng công khai hẹn hò hay xác nhận tin đồn tình cảm nào.