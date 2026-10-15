Ngọc Điệm Thu: Người có nhan sắc đỉnh nhất phim lại là nữ phụ Chu Khiết Quỳnh

Khi Ngọc Điệm Thu mới lên sóng, trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện nhiều bài so sánh nhan sắc nữ chính Từ Nhược Hàm và nữ phụ Quách Vũ Hân xem ai xinh đẹp, hợp với tạo hình Dân quốc hơn. Nhưng chẳng ngờ sau những tập đầu tiên, Chu Khiết Quỳnh mới là cái tên được nhắc tới nhiều nhất.

Cô đóng một vai nhỏ tên Lan Khanh, là diễn viên hí khúc - một loại hình sân khấu ca kịch truyền thống lâu đời của Trung Quốc. Là danh ca nổi tiếng, Lan Khanh mỗi lần xuất hiện đều khiến người khác xao xuyến với gương mặt xinh đẹp, khí chất đài các thanh nhã.

Dù là bước ra sân khấu với tạo hình hí khúc trang điểm đậm nét, đeo phụ kiện lộng lẫy hay trở về đời thường với áo sườn xám thêu tinh tế, gương mặt u buồn, Lan Khanh của Chu Khiết Quỳnh đều toát ra thần thái “bạch nguyệt quang”.

Vai Lan Khanh chỉ xuất hiện thoáng qua trên phim Ngọc Điệm Thu, Chu Khiết Quỳnh vẫn kịp khắc họa nỗi buồn u uất, ánh mắt đầy tâm sự của một cô gái nhìn bề ngoài tưởng như an nhàn nhưng lại trải qua nhiều biến cố. Từ một lần cụp mắt, dáng đi chậm rãi, cái quay đầu từ tốn… đều thể hiện Lan Khanh bất lực khi chẳng thể nào chống lại số phận.

Nhiều khán giả đã ấn tượng việc Chu Khiết Quỳnh chuẩn bị cho vai diễn rất kỹ. Như trong video hậu trường, trong lúc ê-kíp dặm lại lớp trang điểm thì Chu Khiết Quỳnh vẫn chăm chỉ luyện lại các động tác tay của diễn viên hí khúc để lên hình cho thuần thục, từ cái phất tay áo cũng làm chỉn chu.

Cũng vì thế mà người xem thấy tiếc khi Chu Khiết Quỳnh chỉ đóng vai khách mời trong Ngọc Điệm Thu. Bởi với nhan sắc và khí chất này, cô hoàn toàn có thể đảm nhận vai nữ chính trong một phim cổ trang hoặc thời kỳ Dân quốc.