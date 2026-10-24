Ngọc Điệm Thu: 'Mỹ nhân chiêu trò' Quách Vũ Hân liệu có 'tẩy trắng' thành công?

Trước khi Ngọc Điệm Thu lên sóng, mạng xã hội Trung Quốc đã tranh cãi quanh chuyện nữ chính Từ Nhược Hàm hay nữ phụ Quách Vũ Hân xinh đẹp nổi bật hơn. Nhìn những hình ảnh ban đầu, vai Đào Tử Nghi của Quách Vũ Hân có phần lấn át cả nữ chính nhờ tạo hình lộng lẫy, trang phục cầu kỳ. Chính vì thế, nhiều người cho rằng phim Ngọc Điệm Thu là cơ hội để Quách Vũ Hân thoát khỏi cái mác “chị đại dòng phim ngắn” để chuyển hướng sang phim dài nhiều tập.

Quách Vũ Hân có tạo hình lộng lẫy trong Ngọc Điệm Thu.

Nhưng cũng có cư dân mạng suy đoán Quách Vũ Hân đã chủ động chạy loạt bài so sánh mình với Từ Nhược Hàm để gây chú ý. Bởi trước đây, cô đã nhiều lần mất điểm vì nhiều hành động, lời nói mang tính cà khịa bạn diễn. Chẳng hạn, Quách Vũ Hân và Châu Dã có thời gian hay bị đụng hàng trang phục, nên bị suy đoán là “nhất tỷ dòng phim ngắn” cố tình làm vậy để gây chú ý. Sau đó, xuất hiện đoạn ghi âm Quách Vũ Hân nói ẩn ý rằng "Chưa biết ai dựa hơi ai đâu", “Tôi còn chưa thèm bảo Châu Dã dựa hơi tôi đấy”, “Biết đâu tự họ cố tình mua Hot Search thì sao".

Cô là ngôi sao dòng phim ngắn.

Khi quay Dữ Tấn Trường An phiên bản phim ngắn, cô còn bị ghi hình cảnh chê bai đạo diễn và nam chính của phim này. Quách Vũ Hân cũng từng phàn nàn rằng bản thân có học hành bài bản về diễn xuất lại phải đi đóng phim ngắn bởi nhiều diễn viên tay ngang đã chiếm lĩnh phim dài tập.

Khán giả tất nhiên không chấp nhận nghệ sĩ đi nói xấu người khác, nên Quách Vũ Hân mất điểm nặng nề. Nhiều hợp đồng quảng cáo ngưng hợp tác. Ê-kíp Ngọc Điệm Thu đã từng nghĩ đến việc dùng AI thay mặt Quách Vũ Hân nhưng cuối cùng vẫn giữ nguyên. Và đến khi phim lên sóng, khán giả đều thừa nhận Quách Vũ Hân dù có nhan sắc nổi bật, nhưng diễn xuất và độ thu hút vẫn chưa thể bằng diễn viên phim dài tập.