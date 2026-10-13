'Ngọc Điệm Thu' mất điểm vì kịch bản thay đổi quá nhiều so với nguyên tác?

Ngọc Điệm Thu vừa mới lên sóng đã vấp phải khen chê trái chiều. Bối cảnh, phục trang được đầu tư chỉn chu, đậm màu sắc thời dân quốc, đặc biệt là dinh thự sang trọng của nhà nam chính. Tạo hình hai nhân vật chính cũng ấn tượng, Ngu Sưởng Hiên đầy mạnh mẽ, uy quyền trong khi Diệp Bình Quân cứng cỏi, lanh lợi.

Hai nhân vật chính được khen có tạo hình đẹp.

Tuy nhiên, nhiều người lại trừ điểm Ngọc Điệm Thu khi biên kịch đã thay đổi khá nhiều chi tiết quan trọng trong nguyên tác. Truyện gốc vốn đẩy hai nhân vật chính vào bi kịch nặng nề, nữ chính hết bị nam chính làm hại rồi lại bị nam phụ bắt cóc, tra tấn. Chính vì trải qua quá nhiều biến cố đau thương nên Diệp Bình Quân sau này đã ra tay báo thù nam phụ và chính cô cũng mất mạng, tạo nên cái kết buồn đẫm nước mắt.

Cặp đôi chính từ hôn nhân hợp đồng thành tình cảm thật.

Có thể thấy nếu đưa nguyên những tình tiết nặng nề bi thảm này lên phim, Ngọc Điệm Thu có thể không qua được khâu kiểm duyệt, cũng khó được khán giả đón nhận vì người xem vẫn thích những câu chuyện nhẹ nhàng kết thúc có hậu hơn. Chính vì thế, biên kịch đã giảm nhẹ bằng cách để Ngu Sưởng Hiên và Diệp Bình Quân có hôn nhân hợp đồng để tạo duyên nợ giữa hai nhân vật. Ngu Sưởng Hiên dù vẫn có tính cách thích áp đặt người khác nhưng luôn quan tâm lo lắng cho nữ chính. Nam phụ Giang Học Đình cũng có mối tình thanh mai trúc mã với Diệp Bình Quân, chuyện tình không thành vì bị thời gian chia cắt nhưng không còn mang nặng thù hận như nguyên tác.

Nữ chính được cho là không có cái kết bi thảm như nguyên tác.

Nhiều khán giả ủng hộ biên kịch mạnh tay thay đổi giúp cho phim nhẹ nhàng hơn, không còn ngột ngạt u ám như trước. Nhưng các fan của truyện gốc lại tỏ ra tiếc nuối vì những bi kịch thời chiến đã được cắt gọt, tô hồng, biến Ngọc Điệm Thu thành một phim ngôn tình nhiều hơn.