Ngọc Điệm Thu: Diễn xuất của Thừa Lỗi gây tranh cãi, rút cục là tốt hay không?

Trong phim Ngọc Điệm Thu, Thừa Lỗi vào vai thiếu soái Ngu Sưởng Hiên cao ngạo, cố chấp. Ban đầu, nhân vật này luôn tìm cách bắt ép nữ chính nhưng sau đó lại chuyển thành bù đắp tổn thương cho cô. Quả thực từ phong thái đến đài từ, ánh mắt thì Thừa Lỗi đều toát ra vẻ tự tin, kiêu hãnh của một người luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Gương mặt đậm nét cổ điển của Thừa Lỗi cũng rất hợp với tạo hình thời Dân quốc.

Thừa Lỗi cực hợp với tạo hình cổ điển.

Khán giả còn đặc biệt thích thú với phân cảnh nhân vật Ngu Sưởng Hiên ngồi chia bài, từ hành động thuần thục đến ánh nhìn cao ngạo đến tỏa ra sức hút đặc biệt. Chính vì thế mà Thừa Lỗi được khen là diễn xuất chừng mực, đủ toát ra vẻ bất cần nhưng không tới mức ngông cuồng, thậm chí người xem vẫn cảm nhận được Ngu Sưởng Hiên đang cố che giấu yếu đuối lo lắng bên trong.

Nhưng diễn xuất của anh vẫn gây tranh cãi.

Nhưng ngược lại, có khán giả lại nhận xét Thừa Lỗi diễn bị gượng gạo, cố gắng tỏ ra ngang tàng mà vẫn không tới. Nhất là mỗi khi quay cận mặt, Thừa Lỗi lại lộ vẻ thiếu tự nhiên. Nhưng đa số người xem vẫn cho rằng Thừa Lỗi diễn tròn vai. Ngọc Điệm Thu dù gì vẫn là phim ngôn tình, nếu Thừa Lỗi diễn quá nặng nề, mang lại không khí căng thẳng thì lại giống với phim chính kịch.

Người hâm mộ còn so sánh Ngọc Điệm Thu với Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn, khi hai nam chính đều là quân nhân thời Dân quốc nhưng Thừa Lỗi rõ ràng không “dầu mỡ” như Trương Lăng Hách.