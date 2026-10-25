Ngọc Điệm Thu: Có đúng nữ chính Từ Nhược Hàm diễn tốt nhất cảnh ngất với ngủ?

Thật không ngờ sau khi Ngọc Điệm Thu lên sóng, nữ chính Từ Nhược Hàm lại là cái tên khiến khán giả thất vọng nhiều nhất. Nữ diễn viên có vóc dáng thon thả, gương mặt đậm chất Á đông, ánh mắt kiên định rất hợp với nhân vật Diệp Bình Quân. Tiếc rằng ngoại hình phù hợp chưa đủ để che lấp diễn xuất đầy gượng gạo của cô.

Từ Nhược Hàm rất hợp với tạo hình dân quốc.

Trên phim, vai diễn của Từ Nhược Hàm trải qua nhiều biến cố do hoàn cảnh xô đẩy, cung bậc cảm xúc cũng liên tục bị đẩy lên cao trào, nhưng biểu cảm của cô lại đầy khó hiểu. Người xem phàn nàn rằng Từ Nhược Hàm lúc nào cũng chỉ nhăn mặt, nhíu mày, đưa tay che miệng ra vẻ hoảng hốt. Những cảnh cần bày tỏ sự đau khổ, phẫn nộ hay uất ức thì Từ Nhược Hàm bó tay, để người xem phải tự suy đoán. Từ đó, cư dân mạng Trung Quốc nhận xét Từ Nhược Hàm lúc nào cũng trưng bộ mặt khó ở, diễn tệ hơn cả diễn viên AI, cảnh nhập vai tốt nhất chính là lúc ngất hoặc ngủ.

Nữ diễn viên bị phàn nàn diễn xuất một màu.

Thậm chí khi tua chậm đoạn nhân vật Diệp Bình Quân bị uy hiếp, khán giả càng không hiểu nổi biểu cảm của Từ Nhược Hàm khi cô lúc thì như đang cố nhịn cười, có lúc lại lè lưỡi như muốn trêu đùa chứ không có chút nào lo sợ, hoảng hốt khi bị đe dọa.

Biểu cảm đầy khó hiểu của cô trong một cảnh căng thẳng.

Người hâm mộ của Từ Nhược Hàm cho rằng nhân vật Diệp Bình Quân có tính cách hướng nội, điềm đạm nên nữ diễn viên mới có biểu cảm thờ ơ với xung quanh như vậy. Tuy nhiên, netizen thấy lý do này không thuyết phục, bởi gương mặt có thể bình thản nhưng ánh mắt sẽ phải thay đổi tùy theo hoàn cảnh, còn Từ Nhược Hàm thì lúc nào cũng nhìn đầy vẻ vô cảm, khiến nhân vật trở nên nhạt nhòa.