Ngọc Điệm Thu chưa chiếu đã bị cư dân mạng 'sấy khô' vì loạt poster có vấn đề

Xem ra 2026 không “hợp phong thủy” với những phim ngôn tình có bối cảnh thời dân quốc. Cách đây không lâu, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn của Vương Sở Nhiên, Trương Lăng Hách đã bị phàn nàn rất nhiều vì suy nghĩ nhân vật có vấn đề, kỹ xảo tệ hại, tình tiết khiên cưỡng. Đến bây giờ, phim Ngọc Điệm Thu chỉ mới tung poster đã bị cư dân mạng “sấy khô”.

3 poster gây tranh cãi của phim.

Trong cả ba poster, Từ Nhược Hàm mặc bộ sườn xám màu xanh bạc hà, hết nằm lên chân bạn diễn lại quỳ dưới đất, hoặc ngồi lên thành ghế bên cạnh Thừa Lỗi. Khán giả cho rằng biểu cảm, hành động của hai diễn viên nhìn đầy gượng gạo xa cách như bị ép buộc. Quan trọng hơn, netizen Trung Quốc bất bình vì poster gợi cảm giác hạ thấp phái nữ khi Từ Nhược Hàm cứ phải dựa dẫm vào bạn diễn chứ không thể đứng độc lập. Thêm vào đó, bức ảnh cô ngồi quay lưng còn bị phát hiện rất giống poster của Bề Tôi Trung Thành.

Sự giống nhau không hề nhẹ giữa hai poster.

Thời gian qua, dòng phim nữ chủ đang cực thịnh, khán giả đang quen với những câu chuyện mà nữ chính làm nhân vật trung tâm, yêu thích mẫu nhân vật mạnh mẽ tự cường, có thể tự gây dựng cuộc sống và sự nghiệp cho chính mình mà không phụ thuộc vào đối phương. Chính vì thế, mọi người càng “dị ứng” cảnh Từ Nhược Hàm quá mức yếu đuối bên Thừa Lỗi.

Tạo hình của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm trong phim.

Ngọc Điệm Thu phát sóng từ ngày 12/10, kể về cô gái Diệp Bình Quân ngay ngày đầu tiên đi làm đã bị nghi ngờ là hung thủ tìm cách ám sát Ngu Sưởng Hiên, một thiếu gia giàu có. Bình Quân buộc phải tìm mọi cách tìm ra thủ phạm thực sự để minh oan cho mình. Ban đầu, Sưởng Hiên chỉ lợi dụng Bình Quân cho toan tính riêng của mình nhưng sau đó lại nảy sinh tình cảm và còn kết hôn để bảo vệ cô. Nhưng biến cố xảy ra khiến hai người chia cách nhiều năm, rồi lại hội ngộ nơi chiến trường.