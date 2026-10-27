Ngọc Chúc được công nhận xã an toàn khu

Quang cảnh lễ dâng hương.

Sáng 27/10, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ngọc Chúc tổ chức lễ dâng hương tại Khu di tích Chiến thắng Lộ Mới Ngọc Chúc, kỷ niệm 63 năm chiến thắng (27/10/1963 – 27/10/2026) và công bố quyết định công nhận xã an toàn khu.

Dự lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước (bên trái) trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận Ngọc Chúc là xã an toàn khu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, việc công nhận ghi nhận những đóng góp cách mạng của địa phương, tạo cơ sở triển khai các chính sách ưu đãi theo quy định.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị xã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người thụ hưởng chính sách, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và bảo tồn các di tích lịch sử.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương (bìa trái) trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người dân.

Được công nhận xã an toàn khu, người dân có hộ khẩu thường trú tại xã được hỗ trợ 100% kinh phí tham gia bảo hiểm y tế.

Địa phương cũng trao tặng 5 căn nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá 500 triệu đồng từ Quỹ Phượng Hoàng; trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho gia đình chính sách và người có công với cách mạng.