Ngọc Chiến phát triển mô hình nuôi vịt cổ xanh

Mô hình nuôi vịt cổ xanh của chị Quàng Thị Hiện, bản Đông Xuông, xã Ngọc Chiến.

Tại bản Đông Xuông, gia đình chị Quàng Thị Hiện là một trong những hộ tham gia mô hình. Chị Hiện, chia sẻ: Gia đình được hỗ trợ 200 con vịt giống, thức ăn chăn nuôi và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Khi tiếp nhận, gia đình chủ động đầu tư chuồng trại, máng ăn, máng uống, bảo đảm điều kiện sinh trưởng cho đàn vịt. Trong quá trình nuôi, cán bộ xã và cán bộ dự án thường xuyên đến kiểm tra, hướng dẫn vệ sinh chuồng trại; chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh. Nhờ đó, sau gần 5 tháng, đàn vịt phát triển khỏe mạnh, gia đình đã xuất bán hơn 100 con, với giá từ 70.000-80.000 đồng/kg. Việc được hỗ trợ con giống, thức ăn và kỹ thuật giúp gia đình giảm chi phí đầu tư ban đầu, có thêm nguồn thu nhập và tích lũy kinh nghiệm chăn nuôi.

Mô hình nuôi vịt cổ xanh được triển khai tại 3 bản Đông Xuông, Phày và Lướt, với 15 hộ tham gia, tổng kinh phí hỗ trợ 120 triệu đồng và 3.000 con vịt giống. Cùng với hỗ trợ con giống, thức ăn, dự án chú trọng tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, vệ sinh chuồng trại và phòng, chống dịch bệnh. Qua đó, giúp các hộ từng bước nắm vững quy trình chăn nuôi, tận dụng điều kiện tự nhiên và nguồn thức ăn sẵn có để giảm chi phí sản xuất.

Mô hình nuôi vịt cổ xanh bản Đông Xuông, xã Ngọc Chiến.

Ông Lò Văn Thoa, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, cho biết: Sau 4 tháng triển khai, đàn vịt sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống đạt trên 90%, trọng lượng bình quân ước đạt 2-2,5 kg/con. Giống vịt cổ xanh có chất lượng thịt thơm ngon, mang hương vị đặc trưng, phù hợp với điều kiện chăn nuôi tại địa phương. Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn kỹ thuật, phòng, chống dịch bệnh; vận động các hộ phát triển quy mô phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời quan tâm kết nối thị trường tiêu thụ.

Không chỉ tạo thêm nguồn thu cho các hộ chăn nuôi, vịt cổ xanh còn mở ra hướng phát triển sản phẩm ẩm thực phục vụ du lịch cộng đồng. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc và hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống ngày càng phát triển, Ngọc Chiến có điều kiện kết nối sản phẩm với các nhà hàng, homestay, góp phần làm phong phú ẩm thực địa phương, tạo thêm đầu ra cho người chăn nuôi. Để khai thác hiệu quả hướng đi này, địa phương cần tiếp tục hỗ trợ các hộ hoàn thiện kỹ thuật chăn nuôi, kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm nguồn cung ổn định và chất lượng sản phẩm, làm cơ sở duy trì, nhân rộng mô hình phù hợp với điều kiện thực tế.

Người dân chăm sóc mô hình nuôi vịt cổ xanh xã Ngọc Chiến.

Mô hình nuôi vịt cổ xanh bước đầu cho thấy hướng đi phù hợp trong khai thác tiềm năng chăn nuôi tại địa phương. Khi được duy trì và phát triển gắn với nhu cầu thị trường, đây không chỉ tăng nguồn thu cho các hộ gia đình mà còn góp phần hình thành sản phẩm đặc trưng, kết nối sản xuất nông nghiệp với dịch vụ du lịch. Qua đó, mở rộng sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh tại Ngọc Chiến.