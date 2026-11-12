Ngọc Châu 'Mây Trắng' được cầu hôn ở tuổi 43

Ca sĩ Ngọc Châu gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh xác nhận được bạn trai Việt kiều cầu hôn. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên nửa kia cùng chiếc nhẫn đeo ở ngón tay giữa.

"Đang tung tăng tự nhiên bắt lấy chồng", Ngọc Châu chia sẻ.

Bạn trai của Ngọc Châu là Andy Trương, sống ở Mỹ. Cả hai trải qua vài năm hẹn hò, gắn bó. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tình tứ, lãng mạn.

Ngọc Châu, trưởng nhóm Mây Trắng được cầu hôn ở tuổi 43. Ảnh: FBNV.

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, bạn bè của Ngọc Châu gửi lời chúc phúc tới cả hai.

Ngọc Châu sinh năm 1983, tại TP.HCM. Nữ ca sĩ từng tổ chức lễ cưới vào năm 2008. Hôn lễ có sự tham gia đông đảo của các thành viên trong nhóm. Khoảng 5 năm sau, cô ly hôn chồng, sau khi sinh bé Gấu.

Nhiều năm qua, Ngọc Châu là mẹ đơn thân. Trong một bài phỏng vấn, cô từng chia sẻ về quãng thời gian khó khăn, có thời điểm phải bán trái cây để lo cho con trai.

Mây Trắng ra mắt vào tháng 6/2000 với đội hình 5 thành viên là Thu Ngọc, Ngọc Châu, Anh Thúy, Yến Trang, Thu Thủy. Năm 2001, Anh Thúy rời nhóm. Mây Trắng bổ sung thành viên mới là Yến Nhi (em ruột của Yến Trang). Năm 2002, Thu Thủy tách nhóm. Mây Trắng tiếp tục hoạt động với 4 thành viên. Đây cũng là đội hình thành công nhất của nhóm nhạc. Thầm mong anh quay về bên em, Nụ cười thiên thần, Có chắc anh đã yêu… là những bản nhạc làm nên thương hiệu Mây Trắng đồng thời gắn liền với tuổi thanh xuân của khán giả thế hệ 8X, 9X.

Đội hình hiện tại của Mây Trắng do Ngọc Châu làm trưởng nhóm. Ngọc Châu thừa nhận nhiều khán giả nói cô cố bám lấy tên tuổi của Mây Trắng để được ca hát. Tuy nhiên, cô không bận tâm những ý kiến trái chiều. Lý do là việc thành lập một nhóm nhạc mới ở hiện tại không dễ dàng và các thành viên cũ đều đồng ý để Ngọc Châu tiếp tục hoạt động với danh nghĩa Mây Trắng. Do đó, dù nhiều lần thay đổi thành viên nhưng Ngọc Châu vẫn duy trì Mây Trắng.