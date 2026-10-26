Ngoại trưởng Yemen nêu 5 điều kiện để đạt được hòa bình

Ngoại trưởng Yemen Afrah al-Zouba. (Nguồn: Anadolu)

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Anadolu trong chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, bà al-Zouba nêu 5 điều kiện để giải quyết xung đột, gồm lực lượng Houthi giao nộp vũ khí, tham gia tiến trình chính trị, không còn khả năng tiến hành các hoạt động mà Yemen coi là khủng bố tại Yemen và khu vực, khôi phục các thể chế nhà nước, đồng thời thực hiện những khuôn khổ hòa bình đã được thống nhất.

Các khuôn khổ này bao gồm Nghị quyết 2216 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, kết quả Hội nghị Đối thoại quốc gia Yemen và sáng kiến của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh. Nghị quyết 2216 yêu cầu lực lượng Houthi rút khỏi các khu vực đã chiếm giữ, trong đó có thủ đô Sanaa, bàn giao vũ khí thu giữ từ các cơ quan quân sự và an ninh, đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Yemen cáo buộc lực lượng Houthi lợi dụng các vòng đàm phán hòa bình liên tiếp để tăng cường kho vũ khí và năng lực quân sự. Theo bà, chính phủ Yemen và cộng đồng quốc tế từng theo đuổi đàm phán với hy vọng đạt được giải pháp hòa bình, nhưng lực lượng Houthi đã tận dụng quá trình này để mở rộng sức mạnh quân sự. Bà cho rằng, các nước láng giềng và đối tác quốc tế ngày càng nhận ra lực lượng này không thực sự là đối tác vì hòa bình.

Ngoại trưởng Yemen cho biết, chiến dịch “Bình minh Yemen”, do Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo tổng thống Rashad al-Alimi phát động ngày 5/10, nhằm chấm dứt quyền kiểm soát của lực lượng Houthi, khôi phục quyền lực nhà nước và đưa các quyết sách chủ quyền của Yemen trở lại dưới sự điều hành của chính phủ.

Bà al-Zouba cũng cáo buộc lực lượng Houthi tìm cách biến Yemen thành căn cứ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các nước láng giềng, viện dẫn những vụ tập kích nhằm vào Saudi Arabia và các mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải tại Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb.

Theo Ngoại trưởng Yemen, sự hỗ trợ về chuyên môn từ Iran đã giúp lực lượng Houthi phát triển kho vũ khí kể từ khi chiếm Sanaa năm 2014, trong đó có khả năng tự chế tạo một số bộ phận và lắp ráp vũ khí ngay tại Yemen.

Bà al-Zouba cũng bày tỏ đánh giá cao các sáng kiến chính trị và ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ trong giải quyết xung đột, cho rằng Ankara giữ vai trò “then chốt và chiến lược” trong việc duy trì an ninh, ổn định khu vực.

Giao tranh tại Yemen gia tăng từ tháng 7, đánh dấu đợt leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian giúp tình hình tương đối lắng dịu vào tháng 4/2022.