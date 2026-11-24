Ảnh vệ tinh do công ty Planet Labs PBC của Mỹ chụp cho thấy một con tàu đang bốc cháy tại cảng Benghazi, Libya, ngày 22/11. (Nguồn: Planet Labs PBC )

Tuyên bố được đưa ra sau khi Libya lên án chiến dịch khiến tàu hộ vệ Merkury của Nga chìm tại cảng Benghazi, ở miền Đông Libya.

Viện dẫn Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Andrii Sybiha cho rằng Ukraine có thể thực hiện quyền tự vệ tại vùng biển quốc tế.

Theo ông, tàu chiến Nga và tàu hàng vận chuyển thiết bị quân sự đều là mục tiêu hợp pháp. Ông cũng cáo buộc Nga đẩy các nước thứ ba vào nguy hiểm khi sử dụng hạ tầng dân sự của các nước này vào mục đích quân sự.

Trên Telegram, ông Sybiha viết: “Ukraine không 'lôi kéo' bất kỳ ai vào cuộc xung đột hay chuyển cuộc xung đột đến bất kỳ đâu”. Ngoại trưởng Sybiha khẳng định: “Ukraine tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Libya. Chúng tôi nhấn mạnh, các hành động của Ukraine nhằm chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và không nhằm gây tổn hại cho Libya hay người dân nước này”.

Trước đó, ngày 23/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thông tin, lực lượng nước này đã sử dụng xuồng không người lái tấn công một tàu chiến Nga tại căn cứ hải quân Benghazi ở Libya.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky khẳng định 7 xuồng không người lái do nước này tự sản xuất đã tham gia hoạt động; đồng thời bày tỏ Ukraine “sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tại những vùng biển đã được xác định, nhằm đáp trả các hành động quân sự của Nga”.

Về phần mình, cùng ngày 23/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23/11 tuyên bố: “Các lực lượng của chúng tôi hằng ngày tiến hành những cuộc tấn công quy mô lớn, phối hợp nhiều phương thức nhằm vào hạ tầng quân sự Ukraine, và hoạt động này đang mang lại những kết quả rất đau đớn đối với chính quyền Kiev”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani bày tỏ quan ngại với người đồng cấp Ukraine về vụ tấn công gần Benghazi.

Ông Tajani nhấn mạnh, Rome cần tiếp tục nỗ lực ngăn xung đột Nga-Ukraine lan sang Địa Trung Hải, đồng thời khẳng định “đối với Italy, việc tôn trọng chủ quyền của Libya là cần thiết”.

Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho hay, trước vụ tấn công, tàu Merkury đã ghé cảng Benghazi vài ngày để tiếp nhiên liệu và bổ sung nhu yếu phẩm trong hành trình hộ tống các tàu hàng có khả năng vận chuyển vật tư quân sự tới Nga.

Các vụ tấn công nhằm vào tàu Nga ở Địa Trung Hải và biển Baltic cho thấy phạm vi hoạt động của cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục mở rộng ra ngoài các mặt trận trên bộ. Biển Baltic đặc biệt nhạy cảm về an ninh bởi đây là tuyến hàng hải quan trọng kết nối Nga với khu vực Bắc Âu, trong đó vịnh Phần Lan là cửa ngõ dẫn tới St. Petersburg.

(theo Reuters, AFP)