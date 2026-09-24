Ngoại trưởng Ukraine lần đầu gặp người đồng cấp Iran sau căng thẳng, kêu gọi Tehran không làm điều này với Nga

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha (ngoài cùng bên phải) và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi (ngoài cùng bên trái) hội đàm bên lề kỳ họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York ngày 23/9. (Nguồn: X)

Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, ông Sybiha cho biết, cuộc gặp tiếp nối cuộc điện đàm giữa hai bên hồi tháng 7, sau khi Iran cáo buộc Ukraine tấn công một tàu thương mại của nước Cộng hòa Hồi giáo trên Biển Caspi.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine nhấn mạnh: “Ngoại giao là đối thoại trực tiếp, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn”, đồng thời cho biết hai bên đã thảo luận về “các bước đi chung nhằm ngăn căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng”.

Hai ngoại trưởng nhất trí duy trì các kênh liên lạc hiện có, đồng thời trao đổi về tình hình tại Trung Đông và châu Âu cũng như các nỗ lực thúc đẩy hòa bình đang được triển khai.

“Tôi tái khẳng định lập trường của Ukraine ủng hộ việc sớm khôi phục hòa bình và ổn định tại cả hai khu vực”, ông Sybiha nói.

Ông Sybiha đồng thời kêu gọi Iran chấm dứt mọi hỗ trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo ngành ngoại giao hai nước kể từ sau khi Iran cáo buộc Ukraine tấn công một tàu thương mại của nước này trên Biển Caspi, khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy khi đó cho biết, lực lượng Ukraine đã tấn công các tàu tham gia vận chuyển hàng hóa quân sự có liên quan đến Iran, nhưng không nêu cụ thể con tàu nào.

Sau vụ việc, Ngoại trưởng Sybiha cho biết ông đã có cuộc trao đổi “thẳng thắn” với người đồng cấp Iran và nhấn mạnh Ukraine không muốn “gia tăng căng thẳng không cần thiết” với Tehran. Theo ông, các hành động của Ukraine “chỉ nhằm bảo vệ đất nước" và không nhằm vào các tàu hoặc người dân dân sự.

Về phần mình, Ngoại trưởng Araghchi cho biết sau cuộc hồi đàm rằng, người đồng cấp Ukraine đã khẳng định sự việc trên là ngoài ý muốn và Kiev không tìm cách làm gia tăng căng thẳng.

“Iran cũng không tìm kiếm sự leo thang, nhưng đã nêu rõ rằng mọi cuộc tấn công nhằm vào công dân hoặc lợi ích của chúng tôi đều không thể chấp nhận. Cần phải bồi thường những tổn thất”, ông Araghchi nói.