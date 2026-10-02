Ngoại trưởng Ukraine hy vọng tháo gỡ 'hiểu lầm' với Hàn Quốc

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha trong cuộc họp báo tại Kiev. Ảnh: Kyodo/TTXVN

“Tôi không muốn gọi đây là một sự cố. Hãy coi đó là một sự hiểu lầm về mặt ngoại giao”, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha phát biểu trước các phóng viên tại một sự kiện, theo trang web nv.ua và các phương tiện truyền thông khác. “Tôi thực sự hy vọng tình hình này sẽ sớm được giải quyết và chúng tôi đang nỗ lực thực hiện điều đó. Đối với chúng tôi, Hàn Quốc là một quốc gia quan trọng. Tôi cũng thực sự kỳ vọng vào đà phát triển, sự tiếp nối và những kết quả cụ thể mà chúng tôi đang thực sự đạt được cùng họ”, Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiết lộ thông tin về việc chuyển các tù binh này sang Hàn Quốc khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tuần trước, gây phản ứng từ Seoul – phía vốn mong muốn giữ kín vụ chuyển giao.

Theo phía Hàn Quốc, Ukraine đã vi phạm thỏa thuận bảo mật nhằm giữ kín thông tin về vụ chuyển giao để bảo đảm an toàn cho các binh sĩ trước những nguy cơ có thể xảy ra nếu thông tin bị tiết lộ. Seoul cho biết thỏa thuận này được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc nhân đạo và luật pháp quốc tế.

Ngay sau đó, truyền thông Ukraine dẫn lời một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine phủ nhận sự tồn tại của thỏa thuận bảo mật với Seoul.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đặc biệt chỉ trích việc phía Ukraine phủ nhận sự tồn tại của thỏa thuận, cho rằng động thái này “gây tổn hại nghiêm trọng” đến lòng tin và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Seoul cho biết chính phủ Ukraine đã đề nghị giữ kín thông tin về vụ chuyển giao do lo ngại có thể phải đối mặt với sự chỉ trích trong nước liên quan đến việc bỏ lỡ cơ hội trao đổi các binh sĩ Triều Tiên lấy tù binh Ukraine.

Trong một tuyên bố ngày 27/9, Thư ký cấp cao phụ trách quan hệ công chúng của Tổng thống Hàn Quốc Seong Ghi-hong giải thích Hàn Quốc đồng ý giữ kín thông tin về vụ chuyển giao vì lý do an toàn cho các tù binh và gia đình họ, cũng như liên quan đến các vấn đề ngoại giao và an ninh khác.

Ông khẳng định Tổng thống Zelensky đã tiết lộ vụ việc mà không giải thích hoặc tham vấn trước với phía Hàn Quốc, bất chấp thỏa thuận chung giữa hai bên.

Quan chức này cũng lấy làm tiếc trước việc một số cá nhân tại Hàn Quốc chính trị hóa “vấn đề an ninh nhạy cảm” này theo hướng ủng hộ Ukraine.

Ukraine đã bắt giữ hai quân nhân Triều Tiên này vào tháng 1/2025. Đây là những binh sĩ đầu tiên bị bắt sống kể từ khi Bình Nhưỡng điều động binh sĩ tới hỗ trợ Nga vào năm 2024. Triều Tiên đã ký hiệp định đối tác chiến lược với Nga, bao gồm cả hiệp ước phòng thủ chung. Bình Nhưỡng đã điều động ước tính khoảng 14.000 quân để hỗ trợ Moskva đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi khu vực Kursk.