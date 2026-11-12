Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ điện đàm trước thềm hội nghị APEC

Cuộc điện đàm diễn ra khoảng một tuần trước thềm Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, nơi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong cuộc điện đàm ngày 11/11, Ngoại trưởng Vương Nghị nhận định sự ổn định trong quan hệ Trung - Mỹ hiện nay là kết quả không dễ đạt được, đồng thời phản ánh lựa chọn hợp lý của hai cường quốc trên cơ sở lợi ích riêng và lợi ích chung. Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường trao đổi, hợp tác với Washington, xử lý thỏa đáng những bất đồng và các vấn đề nhạy cảm, cũng như phối hợp hỗ trợ nhau trong công tác tổ chức Hội nghị cấp cao APEC năm 2026 và Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Về phần mình, Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại thực chất giữa lãnh đạo hai nước, trên cơ sở tôn trọng, công bằng và có đi có lại. Hai bên cũng trao đổi về thúc đẩy hòa bình và phi hạt nhân hóa thông qua các cuộc tiếp xúc cấp cao.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh song phương, đồng thời xuất hiện thông tin về khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị APEC.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết ông kỳ vọng sẽ gặp hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga tại Thâm Quyến để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến tại Iran và vấn đề phi hạt nhân hóa. Khả năng đối thoại ba bên cũng được đề cập trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí, đặc biệt là vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Trung Quốc cho rằng quy mô kho vũ khí hạt nhân của nước này không tương đương Mỹ và Nga, do đó việc đề nghị Bắc Kinh tham gia đàm phán giải trừ hạt nhân ba bên vào thời điểm hiện nay là không phù hợp.