Ngoại trưởng Trung Quốc - Mỹ điện đàm trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC

Theo thông tin được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning đăng trên mạng xã hội X đêm 11/11, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định trong cuộc điện đàm rằng chính sách của Trung Quốc đối với Mỹ luôn ổn định và nhất quán.

“Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi và hợp tác với Mỹ, xử lý thỏa đáng những bất đồng và vấn đề nhạy cảm, hỗ trợ lẫn nhau tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2026 và Hội nghị Thượng đỉnh G20, đồng thời nỗ lực đạt được những tiến triển thực chất trong việc xây dựng quan hệ Trung - Mỹ mang tính xây dựng và ổn định về chiến lược,” bà Mao Ning viết.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc điện đàm ngày 11/11 diễn ra theo đề nghị của phía Trung Quốc.

“Hai bên đã thảo luận về chuyến công du sắp tới của Tổng thống Donald Trump tới Trung Quốc để tham dự Hội nghị Cấp cao APEC và chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Tập Cận Bình tới bang Florida (Mỹ) để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20,” Bộ Ngoại giao Mỹ viết trên mạng xã hội X sáng 12/11 giờ Việt Nam.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị nhắc lại cam kết của lãnh đạo hai nước về xây dựng quan hệ ổn định về chiến lược, trên cơ sở tôn trọng, công bằng và có đi có lại.

“Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của các cuộc trao đổi thực chất giữa lãnh đạo cấp cao nhằm thúc đẩy những mục tiêu như hòa bình và phi hạt nhân hóa, bao gồm cả khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga,” thông báo có đoạn.

Ông Vương Nghị và ông Marco Rubio. Ảnh: X/@SpoxCHN_MaoNing (tài khoản X của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning)

Cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio diễn ra khoảng một tuần trước Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).

Hội nghị Cấp cao APEC năm 2026 diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) từ ngày 18 đến 19/11.

Diễn đàn năm nay có chủ đề “Xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng” (Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together), tập trung vào ba ưu tiên gồm cởi mở, đổi mới và hợp tác.

Trao đổi với báo giới tại Nhà Trắng ngày 19/10 về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ - Trung - Nga bên lề Hội nghị Cấp cao APEC, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng tham gia đàm phán kiểm soát vũ khí với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Chúng tôi sẽ gặp nhau để thảo luận về vũ khí hạt nhân và phi hạt nhân hóa. Nếu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn tổ chức, tôi sẵn sàng tham gia. Tôi tin rằng chúng tôi cũng sẽ đề cập đến những vấn đề khác, trong đó có thương mại,” ông Trump nói.

Trong thông báo đăng trên trang chủ Điện Kremlin ngày 21/10, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cũng xác nhận lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc đang xem xét khả năng gặp ba bên bên lề Hội nghị Cấp cao APEC 2026.

“Ý tưởng này không bị bất kỳ bên nào bác bỏ, dù là Moscow, Washington hay Bắc Kinh. Những người bạn Trung Quốc của chúng tôi, với tư cách nước chủ nhà Hội nghị Cấp cao APEC, sẽ tiến hành, hay chính xác hơn là đã bắt đầu, công tác chuẩn bị cho cuộc gặp này,” ông Yury Ushakov viết.

“Nếu các điều kiện thuận lợi, những người bạn Trung Quốc của chúng tôi chắc chắn sẽ đưa cuộc gặp vào chương trình các hoạt động tại Thâm Quyến. Về nội dung của cuộc đàm phán ba bên có thể diễn ra, phía Nga đã đưa ra một số ý kiến mang tính thực tiễn,” Trợ lý Tổng thống Nga chia sẻ thêm.