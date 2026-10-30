Ngoại trưởng Thụy Sĩ thăm Triều Tiên, mở lại văn phòng tại Bình Nhưỡng

Theo Thông tấn xã Triều Tiên (KCNA) ngày 30/10, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis cùng đoàn tháp tùng đã đến thủ đô Bình Nhưỡng hôm 29/10, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày tới Triều Tiên.

Đón đoàn tại Sân bay Quốc tế Bình Nhưỡng có các quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Đại sứ Triều Tiên tại Thụy Sĩ và Trưởng Văn phòng Ngoại giao Thụy Sĩ tại Triều Tiên.

Chuyến thăm của ông Ignazio Cassis đánh dấu lần đầu tiên sau 23 năm một thành viên Hội đồng Liên bang, cơ quan hành pháp cao nhất của Thụy Sĩ, đến Triều Tiên.

Trước đó, bà Micheline Calmy-Rey, Ngoại trưởng Thụy Sĩ khi ấy, đã thực hiện chuyến thăm Bình Nhưỡng vào năm 2003. Bà cũng là thành viên đầu tiên của Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đến Triều Tiên.

Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis tại Sân bay Quốc tế Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ ngày 26/10, chuyến thăm của Ngoại trưởng Ignazio Cassis diễn ra từ ngày 29 đến 30/10, nhằm tiến hành các cuộc thảo luận với giới chức Triều Tiên và tham dự lễ mở cửa trở lại Văn phòng Ngoại giao Thụy Sĩ tại Bình Nhưỡng sau hơn 6 năm gián đoạn hoạt động.

Văn phòng Ngoại giao Thụy Sĩ tại Bình Nhưỡng trực thuộc Đại sứ quán nước này ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Theo Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, văn phòng này đã nối lại hoạt động từ ngày 19/10 và tổ chức lễ mở cửa chính thức ngày 30/10.

Trước đó, Văn phòng Ngoại giao Thụy Sĩ tại Bình Nhưỡng đã đóng cửa từ tháng 3/2020 do đại dịch Covid-19.

Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis cắt băng mở cửa trở lại Văn phòng Ngoại giao Thụy Sĩ tại Bình Nhưỡng ngày 29/10. Ảnh: X/@ignaziocassis (tài khoản X của ông Cassis)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis cũng gặp người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui. Theo chia sẻ của ông Cassis trên mạng xã hội X ngày 30/10, cuộc thảo luận giữa hai bên tập trung vào việc nối lại cơ chế tham vấn song phương giữa Bộ Ngoại giao hai nước, tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên và các vấn đề địa chính trị khác.

Hiện chưa rõ liệu ông Cassis có gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hay không.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Thụy Sĩ dự kiến đến Seoul ngày 31/10 để hội đàm với các quan chức Hàn Quốc.

Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis và người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui. Ảnh: X/@ignaziocassis (tài khoản X của ông Cassis)

Trao đổi với báo giới ngày 28/10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ Nicolas Bideau nhận định sau nhiều năm hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, Triều Tiên đang từng bước nối lại quan hệ ngoại giao với các quốc gia khác. Thụy Sĩ tận dụng cơ hội này để khôi phục sự hiện diện ngoại giao tại Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, việc mở rộng tiếp xúc ngoại giao không đồng nghĩa với việc Thụy Sĩ thay đổi lập trường đối với các chương trình vũ khí của Triều Tiên. Ông Nicolas Bideau khẳng định Thụy Sĩ tiếp tục thực thi các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đặc biệt là các biện pháp liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

“Mục tiêu của chúng tôi vẫn là đóng góp vào hòa bình và ổn định trong khu vực, đồng thời duy trì các nguyên tắc và giá trị của mình”, hãng thông tấn Thụy Sĩ Keystone-ATS dẫn lời phát ngôn viên Nicolas Bideau.

Thụy Sĩ và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1974. Năm 2014, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong đến thủ đô Bern của Thụy Sĩ trong chuyến thăm xã giao.

Thụy Sĩ cũng từng triển khai các chương trình hỗ trợ nhân đạo tại Triều Tiên.

Năm 1997, Cơ quan Phát triển và Hợp tác Thụy Sĩ (SDC) mở văn phòng tại Bình Nhưỡng, tập trung hỗ trợ các dự án nông nghiệp và cung cấp nước sạch. Tuy nhiên, các chương trình viện trợ nhân đạo của cơ quan này tại Triều Tiên đã kết thúc từ năm 2024.