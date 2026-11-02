Ngoại trưởng Thụy Sĩ lần đầu thăm Triều Tiên sau 23 năm

Trong hai ngày 29 và 30/10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ Ignazio Cassis đã có chuyến thăm Bình Nhưỡng, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một Ngoại trưởng Thụy Sĩ tới Triều Tiên kể từ năm 2003.

Theo thông báo ngày 31/10 của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, chuyến thăm nhằm khôi phục đối thoại chính trị trực tiếp với Triều Tiên, đồng thời duy trì các kênh liên lạc với cả hai miền trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, ngày 19/10, Thụy Sĩ đã chính thức mở cửa trở lại văn phòng đại diện ngoại giao tại Bình Nhưỡng. Văn phòng này trực thuộc Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Bắc Kinh, cơ quan tiếp tục phụ trách quan hệ ngoại giao và lãnh sự với Triều Tiên.

Văn phòng đại diện Thụy Sĩ tại Bình Nhưỡng trước đây chủ yếu đảm nhiệm các hoạt động hợp tác nhân đạo, song đã phải đóng cửa vào năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Thụy Sĩ và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1974. Tuy nhiên, các cuộc tham vấn chính trị định kỳ giữa hai nước đã bị gián đoạn kể từ năm 2019.

Theo Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, việc tái mở cửa văn phòng tại Bình Nhưỡng sẽ tạo điều kiện để Bern tăng cường tiếp xúc trực tiếp với chính quyền Triều Tiên, đồng thời theo dõi sát hơn các diễn biến trong khu vực.

Cuộc hội đàm tại Bình Nhưỡng

Cuộc hội đàm giữa các đại biểu cấp cao của Thụy Sĩ và Triều Tiên. Ảnh: Euro News

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Ignazio Cassis đã có các cuộc hội đàm với bà Choe Son Hui, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên và ông Jo Yong Won, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Tại cuộc hội đàm với bà Choe Son Hui, hai bên tập trung trao đổi về triển vọng khôi phục đối thoại chính trị song phương, tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên, cũng như những thách thức an ninh ở châu Âu và châu Á.

Trao đổi với hãng thông tấn Keystone-ATS ngày 31/10, ông Cassis cho biết ông đã đề xuất Thụy Sĩ đóng vai trò hỗ trợ thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan, hướng tới giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Theo ông Cassis, đề xuất này bước đầu dường như đã nhận được phản hồi tích cực từ phía Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, Hãng thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 31/10 đưa tin rằng ngoại trưởng hai nước đã thảo luận về hợp tác ngoại giao và các vấn đề quốc tế trong "bầu không khí hữu nghị". Tuy nhiên, KCNA không công bố chi tiết nội dung các cuộc trao đổi.

Hàn Quốc kỳ vọng thúc đẩy đối thoại liên Triều

Rời Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Ignazio Cassis tiếp tục tới Seoul trong hai ngày 30 và 31/10, tiến hành các cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac và quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Jeong Yeon-du.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Jeong Yeon-du bày tỏ kỳ vọng rằng việc Thụy Sĩ nối lại hoạt động của văn phòng đại diện tại Bình Nhưỡng sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi để Seoul khôi phục các kênh tiếp xúc và đối thoại với Triều Tiên.

Các hoạt động ngoại giao của Ngoại trưởng Thụy Sĩ diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục diễn biến phức tạp, với những động thái quân sự làm gia tăng căng thẳng giữa hai miền.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trong bối cảnh căng thẳng với Hàn Quốc gia tăng . Ảnh: Philip Fong/AFP

Theo quân đội Hàn Quốc, ngày 29/10, Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi Seoul tiếp tục kêu gọi nối lại đối thoại quân sự liên Triều nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra các cuộc đụng độ ngoài ý muốn tại khu vực biên giới.