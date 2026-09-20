Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: Liên minh Mecca sẽ tạo chuyển biến lớn trong khu vực

Phát biểu trên kênh truyền hình NTV về các vấn đề đối ngoại và tình hình khu vực, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/9 mô tả sáng kiến này là một “nền tảng tạo ra bước ngoặt lớn” đối với cấu trúc an ninh địa chính trị.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, cả ba nước thành viên đã thể hiện quyết tâm chính trị rất mạnh mẽ và chính quyền Ankara đang nỗ lực tối đa để chuyển hóa quyết tâm đó thành các hành động thực tiễn.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các bước đi nhằm thể chế hóa Liên minh Mecca đang được triển khai, đặc biệt là việc thành lập một ban thư ký theo dự kiến trong thỏa thuận và một bộ chỉ huy quân sự trực thuộc liên minh.

Ngoài ra, công tác chuẩn bị chi tiết cho cả hai cơ cấu này “gần như đã hoàn tất” và ba nước đã đạt được nhận thức chung về cách thức vận hành. Giai đoạn còn lại tiếp theo sẽ là triển khai lực lượng, phân công các nhân sự chuyên trách và chính thức đưa các cơ quan điều hành này vào hoạt động.

Theo ông Fidan, sau khi hoàn tất các thủ tục thể chế hóa, ba quốc gia sáng lập sẽ tiến hành thảo luận về việc xem xét kết nạp thêm các quốc gia thành viên mới. Ông nhấn mạnh Liên minh Mecca không được thành lập nhằm tạo ra một khối quân sự khép kín hay đối đầu với các quốc gia bên ngoài, mà hướng tới việc xây dựng một khuôn khổ phòng thủ chung dựa trên tinh thần tự chủ của khu vực.

Sáng kiến này luôn sẵn sàng mở cửa cho các quốc gia khác trong khu vực cùng tham gia nhằm tự giải quyết các thách thức nội tại, củng cố lòng tin và ngăn ngừa các nguy cơ khủng hoảng mới phát sinh. Bên cạnh đó, chính quyền Ankara cũng đang theo dõi sát sao tình hình diễn biến căng thẳng tại Syria, Yemen cùng mối quan hệ giữa Iran và Mỹ.