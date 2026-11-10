Khối 27 thành viên tuyên bố rằng, ưu tiên hàng đầu của giới tinh hoa châu Âu hiện nay là trừng phạt Nga. (Ảnh: Mai An)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov viết như vậy trong một bài báo có tiêu đề “Tác động của nền kinh tế toàn cầu đối với an ninh quốc tế” đăng trên tờ Kommersant.

Ông Sergey Lavrov cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) từng là đối tác kinh tế chính của Nga, chiếm tới 40% kim ngạch ngoại thương. Brussels đã quyết định cắt đứt các mối quan hệ này, vi phạm nghĩa vụ của các quốc gia thành viên EU trong các hợp đồng dài hạn với Nga.

Khối 27 thành viên cũng tuyên bố rằng, ưu tiên hàng đầu của giới tinh hoa châu Âu hiện nay là trừng phạt Nga.

“Thực tế, các lệnh trừng phạt bất hợp pháp này gây thiệt hại cho Nga ít hơn nhiều so với những tổn thất lên tới hàng nghìn tỷ mà châu Âu phải gánh chịu. Các lệnh trừng phạt cũng thúc đẩy lạm phát tại Mỹ và làm giảm mức sống ở nhiều quốc gia”, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Với nước Nga, ông Sergey Lavrov nêu rõ: "Chúng tôi không chịu tổn thất đáng kể nào, nhờ việc chuyển hướng thương mại sang các thị trường thị trường đang tích cực tiếp nhận 80% hàng xuất khẩu của Nga, trong đó 70% là sang châu Á”.

Đồng thời, theo ông Lavrov, xứ bạch dương vẫn là nhà cung cấp nhiên liệu hydrocarbon “tận tâm và đáng tin cậy”, với tổng giá trị năng lượng cung cấp cho châu Âu kể từ năm 2022 lên tới 320 tỷ USD.

"Nga là nhà cung cấp có trách nhiệm và đáng tin cậy đối với các mặt hàng như nhiên liệu hydrocarbon, lương thực, phân bón và gần đây là cả các công nghệ kỹ thuật số.

Không giống như các đối thủ của mình, Nga không sử dụng kinh tế như một công cụ để giải quyết các ân oán địa chính trị hay tham gia các cuộc đối đầu vị thế với các đối thủ cạnh tranh. Kể từ năm 2022, chúng tôi đã cung cấp cho châu Âu các nguồn năng lượng với tổng trị giá 320 tỷ USD", Ngoại trưởng Lavrov nêu.

(theo TASS)