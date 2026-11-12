Ngoại trưởng Rubio tiết lộ lý do Mỹ chưa tái tấn công Iran

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 10/11 khẳng định các biện pháp gây sức ép kinh tế nhằm vào Iran đang phát huy hiệu quả, đồng thời bác bỏ nhận định Washington rơi vào thế bế tắc khi chưa nối lại các cuộc tấn công quân sự.

"Những tổn thất kinh tế đang giáng xuống Iran vào lúc này là vô cùng lớn và chúng ngày càng chồng chất. Tình hình đang trở nên tồi tệ hơn mỗi ngày", ông Rubio nói

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Washington không nhất thiết phải sử dụng sức mạnh quân sự nếu có thể đạt được mục tiêu thông qua các biện pháp kinh tế và áp lực tài chính.

"Chúng ta không cần phải thực hiện các cuộc tấn công quân sự nếu có thể đạt được cùng một mục tiêu thông qua các biện pháp và áp lực kinh tế. Đó không phải là bế tắc", ông nhấn mạnh.

Theo ông Rubio, Iran đang đối mặt với tình trạng đặc biệt khó khăn trong việc xuất khẩu năng lượng ra thị trường quốc tế.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết những thiệt hại kinh tế mà Tehran phải gánh chịu cũng được các đồng minh Trung Đông xác nhận với Tổng thống Donald Trump.

Trước đó, ông Trump tuyên bố dự định tạm hoãn các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau khi nhận được lời kêu gọi từ nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có Qatar.

Theo các nguồn tin am hiểu nội bộ, một số cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ, bao gồm Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, ưu tiên duy trì sức ép kinh tế thay vì tiến hành các cuộc tấn công quân sự mới.

Phó tổng thống JD Vance cũng được cho là nghiêng về phương án đạt thỏa thuận với Tehran.

Tuy nhiên, ông Trump hiện tin rằng khó có thể đạt được một thỏa thuận khả thi với Iran.

Xung đột Mỹ - Iran cũng đang tạo sức ép chính trị đối với chính quyền Washington. Tổng thống Trump thừa nhận cuộc chiến là một trong những nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ, một phần do tác động đến giá cả tại Mỹ.

Để đáp trả chiến dịch của Washington, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz trong nhiều tháng, gây gián đoạn nguồn cung dầu khí từ vùng Vịnh. Giá xăng dầu tại Mỹ tăng cao, khiến nhiều người dân bất bình về cuộc xung đột.

Trong bối cảnh đó, chính quyền ông Trump đang tiếp tục cân nhắc giữa việc duy trì sức ép kinh tế và khả năng nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.