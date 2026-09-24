Ngoại trưởng Rubio: Mỹ sẽ thực hiện các cam kết quốc phòng với Saudi Arabia

"Chúng tôi có một thỏa thuận quốc phòng rất vững chắc với Saudi Arabia và sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết theo thỏa thuận đó", ông Rubio nói với các phóng viên khi được hỏi liệu Tổng thống Donald Trump có sẵn sàng tiến hành thêm hành động nhằm vào lực lượng Houthi hay không.

Ông Rubio từ chối thảo luận về những phương án quân sự mà ông Trump có thể lựa chọn, nhưng tái khẳng định Saudi Arabia là đối tác quốc phòng chiến lược của Mỹ.

"Mỹ đã đưa ra các cam kết với họ. Chúng tôi sẽ thực hiện những cam kết đó. Hiện chúng tôi đang thực hiện các cam kết ấy", ông nói, đồng thời cho biết Tổng thống Trump "có nhiều lựa chọn" trong tay.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Saudi Arabia lo ngại về an ninh sau một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Houthi trong những tuần gần đây.

Saudi Arabia và Mỹ đã ký thỏa thuận quốc phòng chiến lược trong chuyến thăm Washington của Thái tử Mohammed bin Salman vào tháng 11/2025, qua đó củng cố quan hệ đối tác quốc phòng kéo dài 8 thập kỷ giữa hai nước.

Nhà Trắng khi đó cho biết thỏa thuận nhằm tăng cường khả năng răn đe tại Trung Đông và thúc đẩy hợp tác quân sự giữa Washington và Riyadh. Trong chuyến thăm, ông Trump cũng xác định Saudi Arabia là đồng minh lớn ngoài NATO của Mỹ.

Ông Rubio cho biết, Washington đang theo dõi sát các cuộc tấn công mới nhất nhằm vào Saudi Arabia, đồng thời mô tả các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực là "rất đáng lo ngại".

Ông hoan nghênh việc khôi phục hoạt động của một đường ống dẫn dầu tại Saudi Arabia, vốn tạm thời phải đóng cửa sau các cuộc tấn công hồi đầu tháng, đồng thời cho rằng cơ sở hạ tầng này có vai trò quan trọng không chỉ đối với nền kinh tế Saudi Arabia mà còn với thương mại toàn cầu.

Ông Rubio cũng cáo buộc Iran hỗ trợ các nhóm đứng sau những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự trên khắp khu vực.

"Chính quyền Iran tích cực hỗ trợ các tổ chức ở Trung Đông nhằm vào cơ sở hạ tầng, cơ sở hạ tầng năng lượng và dân thường", ông nói.

Ông nói thêm rằng các lực lượng dân quân người Shiite tại Iraq được Tehran hậu thuẫn nhiều khả năng có liên quan đến các cuộc tấn công gần đây nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Thế Hải (Theo Arabnews, Jpost)