Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot. Ảnh: PAP/TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình France 5, ông Barrot cho biết các quân nhân Pháp tại Ukraine vẫn an toàn, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và bảo dưỡng thiết bị quân sự. Theo ông, hoạt động này không đồng nghĩa với việc Pháp tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Ngoại trưởng Pháp cũng khẳng định hiện chưa có căn cứ để kích hoạt thủ tục thông báo và xin ý kiến Quốc hội theo Điều 35 Hiến pháp nước này.

Theo Điều 35 Hiến pháp Pháp, Chính phủ phải thông báo cho Quốc hội về việc triển khai lực lượng vũ trang ở nước ngoài trong vòng 3 ngày kể từ khi bắt đầu can thiệp. Nếu chiến dịch quân sự kéo dài quá 4 tháng, Chính phủ phải xin Quốc hội phê chuẩn để tiếp tục triển khai. Quy định này nhằm bảo đảm vai trò giám sát của cơ quan lập pháp đối với các hoạt động quân sự ở nước ngoài.

Trước đó, truyền thông Pháp dẫn một số nguồn tin, cho biết quân nhân Pháp đã hoạt động tại Ukraine từ ít nhất mùa hè năm 2026, chủ yếu đảm nhiệm công tác huấn luyện binh sĩ Ukraine và bảo dưỡng thiết bị quân sự. Sứ mệnh này mang tên "Volia" (nghĩa là "Ý chí"), do một vị tướng Pháp chỉ huy. Phạm vi hoạt động của lực lượng không bao gồm nhiệm vụ trực tiếp tham gia chiến đấu.

Về phía Nga, theo hãng thông tấn Nga Tass, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Moskva đã nắm được thông tin về sự hiện diện của quân nhân nước ngoài tại Ukraine và từng bày tỏ quan ngại với các quốc gia liên quan. Ông cho rằng việc triển khai lực lượng nước ngoài vượt ra ngoài khuôn khổ hỗ trợ thông thường dành cho Ukraine, đồng thời có thể được xem là sự tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Ông Lavrov cũng đề cập các hoạt động hỗ trợ khác như xác định mục tiêu và cung cấp dữ liệu vệ tinh.

Trong khi đó, trả lời hãng tin TASS, Đại sứ quán Nga tại Pháp nhận định việc Paris đưa quân nhân tới Ukraine là một bước leo thang căng thẳng mới. Phía Nga cho rằng Pháp từ lâu đã cung cấp vũ khí cho Ukraine, trong đó có những loại được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự của Nga.

Các nhà ngoại giao Nga cũng cảnh báo những động thái của Pháp, đặc biệt trong bối cảnh nước này là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), không tạo thuận lợi cho tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình tại Ukraine, đồng thời làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân.