Ngoại trưởng Nga tuyên bố về Hormuz giữa cuộc đấu 'đề xuất-bác bỏ' của Iran-Mỹ

Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergei Lavrov. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 26/9, Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergei Lavrov phát biểu tại Liên hợp quốc rằng Moskva sẵn sàng hỗ trợ ổn định tình hình tại eo biển Hormuz và khu vực Vùng Vịnh nói chung, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục kéo dài.

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Lavrov nhấn mạnh: "Chúng ta cần xây dựng lòng tin trong quan hệ giữa các quốc gia Vùng Vịnh, các nước Arab và Iran. Chúng ta cần một cấu trúc khu vực ổn định".

Ông Lavrov nêu rõ: "Cùng với các quốc gia có trách nhiệm khác, Liên bang Nga sẵn sàng đóng góp mang tính xây dựng vào việc ổn định khu vực có tầm quan trọng chiến lược này".

Trước đó, phát biểu vào hôm 25/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển đề xuất về việc mở lại eo biển Hormuz tới Mỹ thông qua các bên trung gian.

Theo ông Araghchi, nếu phía Mỹ chấp nhận một số điều kiện, lộ trình có thể bắt đầu từ ngày hôm sau (26/9) và sau 7 ngày, eo biển Hormuz sẽ được mở lại.

Ngoại trưởng Araghchi không công bố chi tiết, nhưng cho biết đề xuất mới được cho là xây dựng trên cơ sở Bản ghi nhớ Islamabad được Tổng thống Mỹ Donald Trumpg và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký từ xa vào ngày 17/6.

Trong khi đó, truyền thông phương Tây cho biết các điều kiện bao gồm Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động bán dầu của Iran và tuân thủ một lệnh ngừng bắn bao gồm cả Liban (Lebanon)

Tuy nhiên, vào hôm 26/9, Tổng thống Trump đã bác bỏ đề xuất này, nói rằng Iran muốn đạt được một thỏa thuận bởi nước này đang "thua quá nặng" còn Mỹ “đang thắng lớn”.

Phát biểu với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng trước khi lên đường tới Tennessee xem một trận bóng bầu dục đại học, Tổng thống Trump tuyên bố: "Họ muốn đạt được một thỏa thuận và tôi nghĩ điều đó không có vấn đề gì. Tôi cũng muốn đạt được một thỏa thuận”.

Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo Mỹ, “thỏa thuận đó sẽ không thể chấp nhận được” và điều mà Iran muốn làm là mở eo biển Hormuz ngay lập tức... bởi vì nguồn tiền của Tehran đến từ eo biển Hormuz.

Trước đó, kênh RT của Liên bang Nga hôm 26/9 cho biết vào ngày 25/9, tờ Nhật báo Phố Wall dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn mới nhất của Iran và nói với các trợ lý rằng ông dự định sẽ ra lệnh nối lại các cuộc không kích nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Theo Nhật báo Phố Wall, trong các cuộc trao đổi riêng, nhà lãnh đạo Mỹ tỏ ra hoài nghi rằng Tehran sẽ chấp nhận các điều kiện của Washington, mặc dù công khai dự đoán Iran sẽ tìm cách đạt được một thỏa thuận sau cuộc bỏ phiếu ngày 3/11.

Tuy nhiên, các quan chức lưu ý rằng lập trường của Tổng thống Trump có thể thay đổi trong những tuần tới và có thể chịu tác động từ kết quả bầu cử.