Ngoại trưởng Nga sắp thăm Iran, củng cố quan hệ giữa biến động khu vực

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ hội kiến Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong chuyến thăm Tehran ngày 19/10. (Nguồn: Yenişafak English)

Dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei, IRIB cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, người đứng đầu ngành Ngoại giao Nga dự kiến hội kiến Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Theo nhà ngoại giao Iran, chuyến công tác lần này của Ngoại trưởng Nga nằm trong tiến trình tham vấn thường xuyên giữa hai nước.

Nội dung trao đổi được kỳ vọng góp phần củng cố quan hệ song phương và tăng cường phối hợp trước những diễn biến khu vực, quốc tế.

Trong những năm gần đây, Nga và Iran từng bước mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và quân sự.

Trước đó, vào tháng 1/2025, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện.

Văn kiện xác lập khuôn khổ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, năng lượng, thương mại và giao thông vận tải, đồng thời thúc đẩy phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Tuy nhiên, hiệp ước không thiết lập nghĩa vụ phòng thủ chung giữa hai nước.

(theo Anadolu)