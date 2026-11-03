Ngoại trưởng Nga phản bác những lời kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine của EU

Theo TASS, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 3/11 khẳng định rằng Nga không cần các lệnh ngừng bắn tạm thời, mà muốn giải quyết các nguyên nhân gốc rễ dẫn tới cuộc xung đột Ukraine.

"EU đang liên tục kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức hoặc thiết lập lệnh đình chiến trong lĩnh vực năng lượng, lương thực, trên không hay trên biển. Tuy vậy, mục tiêu của họ không phải là đảm bảo hòa bình ở Ukraine, điều này chúng ta đã được chứng kiến nhiều lần. Những lời kêu gọi đó chỉ nhằm tạo điều kiện cho Kiev tạm nghỉ và khôi phục năng lực chiến đấu với sự giúp đỡ của các nhà bảo trợ nước ngoài", ông Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Nga khẳng định cuộc xung đột chỉ có thể kết thúc khi những nguyên nhân gốc rễ của nó được giải quyết. "Những nguyên nhân này bao gồm các mối đe dọa chiến lược đối với an ninh của Nga từ phương Tây. Bên cạnh đó là việc vi phạm các quyền của người dân Ukraine gốc Nga và nói tiếng Nga, vốn được Hiến chương Liên hợp quốc và Hiến pháp Ukraine bảo đảm, kể cả tại những vùng lãnh thổ hiện do chính quyền Kiev kiểm soát", ông Lavrov nói.

Liên quan đến tình hình giao tranh, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin ngày 3/11 xác nhận rằng các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ gần 500 UAV của Ukraine trong 24 giờ qua. Ở chiều ngược lại, không quân Ukraine tuyên bố đã đánh chặn hơn 50 trong tổng số 99 tên lửa được Nga triển khai trong đêm, nhắm vào các khu vực Kiev, Kharkiv, Vinnytsia và Dnipropetrovsk.

Các cuộc tấn công của Nga và Ukraine diễn ra sau khoảng lặng hiếm hoi tại thành phố Oleshky và vùng Kherson, nơi một lệnh ngừng bắn tạm thời vừa kết thúc vào ngày 1/11.